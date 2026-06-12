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Otra persona: así fue la impresionante transformación de Rosie O'Donnell

La actriz y comediante habló sobre los cambios físicos que experimentó y la elección personal que marcó esta nueva etapa de su vida.

Así fue la impresionante transformación de Rosie ODonnell.

Así fue la impresionante transformación de Rosie O'Donnell.

  • Cómo fue la transformación de Rosie O'Donnell.
  • Qué dijo sobre los cambios en su apariencia.
  • El motivo detrás de su renovada imagen.
  • La reflexión de la comediante sobre el envejecimiento.

Otra persona: la actriz y comediante norteamericana sorprendió al público durante su aparición en los premios Tony 2026, donde lució una imagen renovada que se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Así fue la impresionante transformación de Rosie O'Donnell.

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.
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La reconocida artista llamó la atención por su notable cambio físico tras perder más de 22 kilos, un proceso que, según ella misma contó, estuvo acompañado por profundas reflexiones personales sobre la imagen, el envejecimiento y la autonomía sobre el propio cuerpo.

Tras compartir detalles de su experiencia, la artista recibió numerosos mensajes de apoyo de parte de sus seguidores. Muchos destacaron su sinceridad al abordar un tema que suele generar opiniones divididas y celebraron que priorizara aquello que la hacía sentir cómoda y segura consigo misma. Su renovada imagen y la confianza que transmitió durante su aparición pública no pasaron desapercibidas y volvieron a colocarla en el centro de la atención mediática.

Rosie O'Donnell

Cómo fue la increíble transformación de Rosie O'Donnell

Durante su paso por la alfombra roja, Rosie O'Donnell mostró los resultados de una transformación que comenzó luego de una importante pérdida de peso. Según relató en un ensayo publicado recientemente, adelgazar más de 22 kilos modificó significativamente la apariencia de su rostro, situación que la llevó a replantearse algunas de sus convicciones sobre los procedimientos estéticos.

La artista reconoció que durante años había mantenido una postura crítica frente a las cirugías estéticas. Sin embargo, explicó que la experiencia la hizo reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones personales sin sentirse condicionada por expectativas externas.

Rosie O'Donnell

O'Donnell también reveló que la posibilidad de someterse a una intervención estética generó conversaciones dentro de su propia familia. Incluso contó que una de sus hijas expresó dudas sobre esa elección, lo que dio lugar a una profunda reflexión sobre la libertad individual y el derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo.

Según explicó la actriz, aquella conversación terminó convirtiéndose en una oportunidad para hablar sobre autonomía, aceptación y elecciones personales. Por eso, la transformación de la actriz no solo despertó comentarios por su apariencia, sino también por el mensaje de autenticidad y libertad personal que decidió compartir públicamente.

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