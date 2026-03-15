Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine: tras una largada magistral, terminó décimo en el GP de China

Franco Colapinto consiguió su primer punto desde su llegada a Alpine al finalizar en el décimo puesto del Gran Premio de China, segunda carrera del campeonato mundial de Fórmula 1. El triunfo quedó en manos del joven italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien fue escoltado por su compañero George Russell y por Lewis Hamilton, de Ferrari.
La actuación del piloto de Pilar fue seguida con atención en Argentina. Tras una buena largada, favorecida también por la ausencia de los dos McLaren en la grilla, Colapinto avanzó rápidamente posiciones y llegó a ubicarse sexto en los primeros giros.
En la vuelta 11, un accidente de Lance Stroll provocó la salida del auto de seguridad. Durante ese tramo, el argentino llegó a colocarse momentáneamente en el segundo puesto, posición que sostuvo por algunas vueltas antes de que la carrera retomara su ritmo normal.
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Sobre el final volvió a quedar en zona de puntos cuando Max Verstappen debió abandonar por problemas mecánicos en su Red Bull. En los giros decisivos intentó descontarle terreno a Carlos Sainz, pero no logró concretar el sobrepaso y cruzó la meta en la décima posición, suficiente para sumar su primera unidad con Alpine en el campeonato.
La competencia estuvo marcada por varios incidentes y abandonos: en total, siete pilotos no pudieron completar la prueba. En la punta, Antonelli dominó la carrera de principio a fin. El sábado ya había hecho historia al convertirse en el piloto más joven en conseguir una pole position en la Fórmula 1 y este domingo agregó otro hito a su carrera: con 19 años, 6 meses y 18 días se transformó en el segundo ganador más joven de la categoría, solo por detrás de Verstappen (18 años 7 meses y 15 días).
El triunfo también tuvo un valor especial para el automovilismo italiano. Antonelli consiguió la 44ª victoria de un piloto de ese país en la Fórmula 1 y puso fin a una sequía de dos décadas sin representantes de Italia en lo más alto del podio. El último había sido Giancarlo Fisichella, vencedor en el Gran Premio de Malasia 2006 disputado el 19 de marzo de aquel año.
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Las posiciones del GP de China de la F1
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 25 puntos.
- George Russell (Mercedes) - 18 puntos.
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 15 puntos.
- Charles Leclerc (Ferrari) - 12 puntos.
- Oliver Bearman (Haas) - 10 puntos.
- Pierre Gasly (Alpine) - 8 puntos.
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 6 puntos.
- Isack Hadjar (Red Bull) - 4 puntos.
- Carlos Sainz (Williams) - 2 puntos.
- Franco Colapinto (Alpine) - 1 punto.
Tabla general (pilotos con puntos)
- George Russell (Mercedes) — 51 puntos.
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 47 puntos.
- Charles Leclerc (Ferrari) — 34 puntos.
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 33 puntos.
- Oliver Bearman (Haas) — 17 puntos.
- Lando Norris (McLaren) — 15 puntos.
- Pierre Gasly (Alpine) — 9 puntos.
- Max Verstappen (Red Bull) — 8 puntos.
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 8 puntos.
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 4 puntos.
- Isack Hadjar (Red Bull) — 4 puntos.
- Oscar Piastri (McLaren) — 3 puntos.
- Carlos Sainz (Williams) — 2 puntos.
- Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 puntos.
- Franco Colapinto (Alpine) — 1 punto.