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Escándalo: una persona apareció por los techos de la casa de Gran Hermano y cortaron la transmisión

La semana arrancó con un intruso en el techo y una placa de seis nominados con un pronóstico de definición ajustado.

Sorpresa en Gran Hermano por una persona caminando por los techos.

Sorpresa en Gran Hermano por una persona caminando por los techos.

Redes sociales

Un episodio que nadie esperaba sorprendió a todos en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y a quienes sintonizaron el programa por la tarde del jueves. Una persona fue vista sobre el techo del reality alrededor de las 15 horas, lo que generó sorpresa entre los participantes y una inmediata repercusión en redes sociales.

Se dieron los detalles de quienes estaban en el techo de la casa.
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Las primeras en advertir la situación fueron Cinzia Francischiello y Sol Abraham, que se encontraban en la cabina de streaming observando distintos sectores de la casa. "¡Uy! ¡Hay una persona ahí arriba! ¿La ves en el techo?", comentaron al notar el movimiento. La escena recordó episodios similares registrados en ediciones anteriores del programa.

Minutos después de que los videos comenzaran a circular en redes, la producción de Telefe interrumpió la transmisión en vivo, lo que multiplicó las especulaciones entre los seguidores. Algunos usuarios sostuvieron que podría tratarse de un efectivo policial, basándose en una frase que se alcanzó a escuchar en la emisión antes del corte.

Hasta el momento, ni la producción de Gran Hermano ni Telefe emitieron ningún comunicado oficial que explique la identidad de la persona o las circunstancias del episodio.

Cómo quedó la placa de nominados definitiva de Gran Hermano

Luego de las 24 horas de voto positivo, la placa de la semana 16 pasó a ser negativa y quedó conformada con 6 participantes en riesgo de eliminación: Yisela "Yipio" Pintos, Franco Zunino, Steffany "Campanita" Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.

Durante la emisión, Santiago del Moro dio a conocer los nombres de quienes bajaban de placa. Las primeras salvadas fueron Solange Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello. La gala también tuvo cruces entre jugadores, especialmente entre Franco Zunino con Cinzia y Sol.

Placa gran hermano

El clima de tensión aflojó momentáneamente cuando los participantes se enteraron de que Fabio Agostini había ganado La Casa de los Famosos, noticia que generó alegría general dentro de la casa. Sin embargo, el ánimo decayó al conocerse que habían perdido la prueba semanal del presupuesto, lo que los dejará con solo el 50% del dinero disponible para las compras de la semana 17.

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