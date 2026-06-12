Así quedó la placa de nominados definitiva en Gran Hermano: los 6 participantes comprometidos La gala dejó confirmaciones importantes con salvaciones, cambios de ánimo en la casa y una votación decisiva del público para la próxima eliminación. Agregar C5N en









La casa más famosa afrontará otra gala de eliminación con nombres "pesados". Telefe

En Gran Hermano Generación Dorada quedó definida la placa negativa de la semana 16 y seis jugadores quedaron en serio riesgo de abandonar la casa. Luego de finalizar las 24 horas de voto positivo, el público pasó a decidir quién quiere que deje el reality de Telefe.

Durante la gala del jueves, Santiago del Moro anunció quiénes lograban salir de la placa y quiénes continuaban comprometidos. Los participantes recibieron la noticia de que Solange Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello fueron salvadas y dejaron de estar nominadas.

La noche también tuvo momentos especiales dentro de la casa cuando los jugadores conocieron la consagración de Fabio Agostini como ganador de La Casa de los Famosos, una noticia que generó festejos entre los integrantes del reality.

Embed Sin embargo, la jornada terminó con una mala noticia: los jugadores perdieron la prueba semanal, por lo que tendrán solamente el 50% del presupuesto para realizar la compra de alimentos de la semana 17.

Con la definición de la placa, la competencia entra en una etapa clave. Los seis nominados deberán esperar la decisión del público, mientras crecen las estrategias, alianzas y tensiones dentro de la casa más famosa del país.

Cómo quedó la placa final de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada La placa final de Gran Hermano 2026 quedó conformada por seis participantes que deberán enfrentar el voto negativo de la audiencia. Tras las salvaciones anunciadas por el conductor, estos son los jugadores que continúan en peligro de eliminación: Yisela “Yipio” Pintos

Franco Zunino

Steffany “Campanita” Pereira

Luana Fernández

Leandro Nigro

Alejandra Majluf placa semana 16 gh (1).jpg-6a2b6c3048ebd La placa con los nominados de la gala del jueves, en la semana 16 del reality.