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Así quedó la placa de nominados definitiva en Gran Hermano: los 6 participantes comprometidos

La gala dejó confirmaciones importantes con salvaciones, cambios de ánimo en la casa y una votación decisiva del público para la próxima eliminación.

La casa más famosa afrontará otra gala de eliminación con nombres pesados.

La casa más famosa afrontará otra gala de eliminación con nombres "pesados".

Telefe

En Gran Hermano Generación Dorada quedó definida la placa negativa de la semana 16 y seis jugadores quedaron en serio riesgo de abandonar la casa. Luego de finalizar las 24 horas de voto positivo, el público pasó a decidir quién quiere que deje el reality de Telefe.

Se dieron los detalles de quienes estaban en el techo de la casa.
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Durante la gala del jueves, Santiago del Moro anunció quiénes lograban salir de la placa y quiénes continuaban comprometidos. Los participantes recibieron la noticia de que Solange Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello fueron salvadas y dejaron de estar nominadas.

La noche también tuvo momentos especiales dentro de la casa cuando los jugadores conocieron la consagración de Fabio Agostini como ganador de La Casa de los Famosos, una noticia que generó festejos entre los integrantes del reality.

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Sin embargo, la jornada terminó con una mala noticia: los jugadores perdieron la prueba semanal, por lo que tendrán solamente el 50% del presupuesto para realizar la compra de alimentos de la semana 17.

Con la definición de la placa, la competencia entra en una etapa clave. Los seis nominados deberán esperar la decisión del público, mientras crecen las estrategias, alianzas y tensiones dentro de la casa más famosa del país.

Cómo quedó la placa final de la semana 16 de Gran Hermano Generación Dorada

La placa final de Gran Hermano 2026 quedó conformada por seis participantes que deberán enfrentar el voto negativo de la audiencia. Tras las salvaciones anunciadas por el conductor, estos son los jugadores que continúan en peligro de eliminación:

  • Yisela “Yipio” Pintos
  • Franco Zunino
  • Steffany “Campanita” Pereira
  • Luana Fernández
  • Leandro Nigro
  • Alejandra Majluf
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La placa con los nominados de la gala del jueves, en la semana 16 del reality.

La placa con los nominados de la gala del jueves, en la semana 16 del reality.

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