Histórico: así fue la salida de Franco Colapinto en el Road Show 2026 Ante una inmensa multitud, el piloto hizo la primera recorrida en las calles de Buenos Aires alrededor del Monumento a los Españoles e hizo enloquecer a todos. Por + Seguir en







Así fue la salida de Franco Colapinto. Redes sociales

Ante una multitud de gente, el argentino Franco Colapinto corrió por primera vez en las calles de Buenos Aires e hizo trompos para la gente. El evento también lo verá con la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio por las calles.

Colapinto maravilló a los fanáticos con su primera salida en el Lotus E20 del 2012. El piloto pilarense realizó su primera salida en Avenida del Libertadores y Avenida Sarmiento. Durante 20 minutos estuvo al volante del vehículo que sorprendió al mundo en el 2012 en manos del finlandés Kimi Raikkonen.

En la previa, había dicho resaltado la importancia de la llegada de un Gran Premio al país que no se da desde abril de 1998. “Ojalá que pueda mostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener la fórmula 1 en Argentina”, expresó con emoción.