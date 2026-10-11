Tras despedirse de la Selección, Messi volvió a brillar en Inter Mimi: metió dos goles en la victoria ante DC United

El capitán fue titular en lo que terminó siendo goleada por 4 a 0. Luis Suárez también marcó por duplicado para el equipo que dirige el Kily González.

Lionel Messi volvió a vestir la camiseta de Inter Miami siendo protagonista nuevamente: Las Garzas golearon por 4 a 0 a DC United como local, el argentino metió dos goles y volvió a ser la figura.

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Después de la despedida con la Selección, jugó de titular en un encuentro correspondiente a la 28° fecha de la MLS, jugado en el Nu Stadium, y dejó en claro que su magia sigue intacta y manteniendo el buen rendimiento para el equipo que cosechó 6 victorias en 17 partidos desde la reanudación después de la Copa del Mundo.

El marcador para la franquicia estadounidense lo abrió el uruguayo Luis Suárez en apenas tres minutos de juego y antes que finalice la primera etapa para sellar el 2 a 0 parcial. Ya en la segunda etapa apareció el rosarino .

El capitán de Las Garzas convirtió su primer tanto personal a los 2 luego de recibir una asistencia del uruguayo. Mientras que el segundo lo hizo un poco más de 10 minutos después: recibió la pelota en tres cuartos de cancha, encaró para el centro del área grande y tras dejar varios atrás, cerca del punto penal, remató bien esquinado al palo izquierdo del arquero.

El rosarino tuvo un buen rendimiento, que no solo selló con los dos goles personales, sino también participó en uno de los goles de Suárez.

Ahora, el gran objetivo del excapitán de la Selección es pelear por el título de la MLS, en una definición que promete ser apasionante, con cruces entre los equipos de ambas conferencias, hasta llegar a la ansiada final. Además de Messi, en el equipo dirigido por Cristian 'Kily' González, también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Maximiliano Falcón.

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Con esta victoria, Inter Miami quedó en la segunda ubicación de la Conferencia Este con 49 puntos, por detrás de Nashville (63), ambos ya clasificados para los play off, en busca del título, cuando restan dos jornadas para finalizar la fase regular.

El próximo partido de Las Garzas será el próximo miércoles 14 de octubre desde las 20:30 (hora argentina) cuando reciba a NYC FC por la 29° fecha de la MLS.