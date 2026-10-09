El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi en su despedida y lanzó una frase picante: "Ahora es nuestro" El entrenador del Inter Miami reveló la charla íntima que mantuvo con el capitán argentino en el Monumental, explicó cómo planificó su viaje a Buenos Aires y analizó el impacto del astro rosarino en la MLS. Por Agregar C5N en









El entrenador argentino, de 52 años, se hizo cargo de Inter Miami esta temporada.

Cristian "Kily" González reveló los detalles de la charla íntima que mantuvo con Lionel Messi durante su emotiva despedida de la Selección argentina en el Estadio Monumental, tras el encuentro frente a Benín. El entrenador del Inter Miami contó que le dio un consejo muy claro al capitán rosarino: "Fue increíblemente intenso. Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo el cariño, no solo de Argentina, sino del mundo entero", expresó.

Vamos con todo, Miami #MIAvDC pic.twitter.com/S0ZEAbRPup — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 9, 2026 Respecto a su presencia en Buenos Aires, el director técnico explicó que su viaje estuvo plenamente consensuado con la dirigencia de la franquicia norteamericana. El Kily detalló que dejó "una planificación y a un cuerpo técnico preparado para asumir las tareas", por lo que su breve ausencia no interrumpió la preparación del plantel. Asimismo, destacó que al reincorporarse a las instalaciones en Florida encontró a los futbolistas con muy buena energía para afrontar los próximos compromisos.

Con la etapa de Messi en la Albiceleste concluida, el DT rosarino no ocultó su entusiasmo por contar con el 10 de forma absoluta en el fútbol de Estados Unidos y lanzó una resonante frase: "Ahora es nuestro, literal". El Kily valoró el hecho de que el club ya no perderá a su máxima figura durante las convocatorias por fechas FIFA. En ese sentido, remarcó que tanto el plantel como la institución deben aprovechar y disfrutar la presencia cotidiana del capitán en la MLS.

@InterMiamiCF Por otro lado, el entrenador elogió la mentalidad competitiva que mantiene el astro rosarino a sus 39 años de edad. Según explicó exentrenador de Unión de Santa Fe, Messi transmite una exigencia diaria que obliga tanto al plantel como al cuerpo técnico a estar al 100% en todos los aspectos. Añadió que la búsqueda constante de nuevos desafíos por parte del capitán es un motor para el crecimiento de la franquicia y que su impacto cotidiano en los entrenamientos resulta admirable.

Tras cerrar su histórico ciclo con la Selección, Messi ya retomó las prácticas en Florida junto a Rodrigo De Paul para enfocarse en el cruce de la MLS frente a D.C. United. El conjunto de Miami apunta a cortar una racha de cinco partidos sin victorias en el certamen local para afianzarse en las posiciones de la Conferencia Este de cara a los playoffs. Con la reciente obtención de la Campeones Cup frente a Cruz Azul como respaldo, el equipo del Kily González buscará ajustar detalles y llegar a la recta final en su mejor nivel.