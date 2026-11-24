Veteranos de Malvinas llevaron una camiseta de Argentina firmada por Lionel Messi al Cementerio de Darwin Un grupo de excombatientes dejó una réplica de la casaca que utilizó el astro en el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en el Mundial 2026, junto a una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Por Agregar C5N en









La camiseta de la Selección argentina en el Cementerio de Darwin. X (@jerogi)

Un grupo de excombatientes de la guerra de Malvinas dejó en el Cementerio de Darwin una réplica de la camiseta que utilizó Lionel Messi durante el histórico triunfo 2-1 de la Selección argentina sobre Inglaterra por el Mundial 2026, la cual fue firmada por el astro. También llevaron una bandera que reza "Las Malvinas son argentinas", la cual evocó el encuentro por las semifinales del torneo.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) destacó el gesto de la Albiceleste y se refirió al destino de la camiseta. "Agradecemos a la Selección argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martin y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin", expresó la organización en la red social X.

En tal sentido, el veterano de guerra Ernesto Alonso recordó la victoria sobre el conjunto inglés: "En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo la Selección de Maradona en 1986".

Agradecemos a la @Argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martin y a los trabajadores de la utilería

La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin pic.twitter.com/RUXiu196Zm — CECIM La Plata (@cecimlaplata) November 24, 2026 "Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", remarcó. En el Cementerio de Darwin descansan los restos de 237 soldados fallecidos tras el conflicto bélico.

El partido entre la Albiceleste e Inglaterra se llevó adelante el 15 de julio en Estados Unidos y estuvo marcado por el valor simbólico a 44 años de la guerra. Tras el encuentro, los futbolistas argentinos exhibieron la bandera en alusión a las Islas Malvinas, lo que provocó repercusiones diplomáticas y motivó la apertura de un expediente por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación bajo el artículo sobre "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".