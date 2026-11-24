Un grupo de excombatientes de la guerra de Malvinas dejó en el Cementerio de Darwin una réplica de la camiseta que utilizó Lionel Messi durante el histórico triunfo 2-1 de la Selección argentina sobre Inglaterra por el Mundial 2026, la cual fue firmada por el astro. También llevaron una bandera que reza "Las Malvinas son argentinas", la cual evocó el encuentro por las semifinales del torneo.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) destacó el gesto de la Albiceleste y se refirió al destino de la camiseta. "Agradecemos a la Selección argentina por enviarnos la camiseta réplica de la que usó Lionel Messi contra Inglaterra, firmada por él. Especialmente a nuestro amigo Luis Martin y a los trabajadores de la utilería. La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin", expresó la organización en la red social X.
En tal sentido, el veterano de guerra Ernesto Alonso recordó la victoria sobre el conjunto inglés: "En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra, que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo la Selección de Maradona en 1986".
"Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", remarcó. En el Cementerio de Darwin descansan los restos de 237 soldados fallecidos tras el conflicto bélico.
El partido entre la Albiceleste e Inglaterra se llevó adelante el 15 de julio en Estados Unidos y estuvo marcado por el valor simbólico a 44 años de la guerra. Tras el encuentro, los futbolistas argentinos exhibieron la bandera en alusión a las Islas Malvinas, lo que provocó repercusiones diplomáticas y motivó la apertura de un expediente por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación bajo el artículo sobre "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".
El Gobierno rechazó la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas
El Gobierno expresó su enérgico rechazo al despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. A través de un comunicado difundido por Cancillería, la administración nacional subrayó que estas acciones se ejecutan "en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
Según el documento del Palacio San Martín, la presencia de la representante de la corona británica en los archipiélagos disputados carece de validez jurídica. Buenos Aires remarcó que dichas actividades oficiales vulneran los derechos soberanos del país en el Atlántico Sur.
Asimismo, el Ejecutivo advirtió que "dicha visita oficial constituye una provocación" en el actual escenario diplomático. El reproche oficial surge frente al avance de las autoridades británicas sobre los recursos naturales de la zona marítima austral.