En los primeros años, el rosarino cursó en la Escuela Nº 66 General Las Heras. El documento revela el desempeño de cada una de las materias de su currícula escolar diaria.

Lionel Messi se volvió viral en las últimas horas no por su rendimiento dentro de campo de juego, sino por su desempeño fuera: revelaron el boletín cuando iba a la escuela en Rosario y qué materia le iba mejor.

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Se trata de un registro inédito de cuando el campeón del mundo tenía entre 12 y 13 años , jugaba en las Inferiores de Newell’s, e iba a la Escuela N°66 General Las Heras donde cursaba la secundaria en su Rosario natal. La imagen comenzó a circular en X y lo que más llamó la atención fue el rendimiento que tenía a lo largo de todas las materias de su currícula escalar diaria.

En el mismo, escrito a mano, está el listado de todos los alumnos, pero sin dudas las miradas se centraron en las calificaciones del actual jugador de Inter Miami y llamó la atención que solo tenía un solo 10 que era, nada más ni nada menos que en Educación Física.

Por su parte, en las otras materias que también le iba un poco mejor eran Plástica y Música, con un 8 en cada una . Sin embargo, en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología, su promedio fue de 6.

La Escuela N°66 General Las Heras es un establecimiento que guarda un valor sentimental enorme la vida del capitán argentino, ya que nunca se olvidó de sus raíces y colaboró activamente con mejoras edilicias para la institución.

Gracias a sus aportes solidarios, el colegio pudo modernizar sus instalaciones con la adquisición de computadoras, equipos de música y televisores, además de refaccionar los espacios donde jugaba de chico.

El recuerdo de las maestras de Lionel Messi

En un artículo publicado por Globo de Brasil, Andrea Sosa, profesora de Matemática de Messi en quinto y sexto grado describió a su exalumno como un chico de perfil bajo dentro del salón de clases.

“Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo”, reconoció.

Por su parte, Mónica Domina, subdirectora de la escuela y maestra del ex - Barcelona en primer grado, recordó que “siempre fue muy callado, pero tenía muchos amigos, todos querían jugar con él a fútbol y cuando se acababa la clase salían corriendo a ver quién llegaba antes, el deporte siempre fue una pasión para él”.