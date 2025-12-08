Torneo Clausura 2025: día, horario y sede de la final entre Racing y Estudiantes La Academia y el Pincha definirán al nuevo campeón del fútbol argentino. Además del título, buscarán clasificar a la Copa Libertadores 2026 y disputar el Trofeo de Campeones contra Platense. Por + Seguir en







Racing y Estudiantes definirán al campeón del torneo Clausura 2025.

Racing y Estudiantes de la Plata jugarán la final del torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero, por lo que el fútbol argentino tendrá un nuevo campeón. La Academia clasificó al partido decisivo luego de derrotar 1-0 a Boca en la Bombonera, mientras que el Pincha venció a Gimnasia por el mismo resultado en el clásico en el Juan Carmelo Zerillo.

El partido será crucial para la Academia y el Pincha ya que además de ganar el título, el vencedor del partido clasificará a la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones en el estadio Único de San Nicolás contra Platense, que se consagró campeón del torneo Apertura.

Racing Estudiantes Copa Libertadores Racing y Estudiantes jugarán la final del torneo Clausura 2025. Por lo pronto, el equipo de Gustavo Costas accedió al partido decisivo luego de ganarle 3-2 a River en los octavos de final, 4-2 por penales a Tigre tras empatar 0-0 y 1-0 a Boca. Por su parte, el conjunto de Eduardo Domínguez superó 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia.

El último partido entre ambos se produjo el 26 de julio, cuando Estudiantes se impuso 1-0 con un gol de Guido Carrillo en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la fecha 3 del Clausura. En aquel entonces, el Pincha obtuvo un triunfo especial ya que también cortó la sequía de goles en el fútbol argentino más grande de la historia: 643 minutos sin goles, con seis partidos en 0-0.

Racing vs. Estudiantes, por la final del torneo Clausura 2025: día y horario El cruce entre la Academia y el conjunto platense se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre. En principio, comenzará a las 21 debido a las altas temperaturas.