9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Torneo Clausura 2025: día, horario y sede de la final entre Racing y Estudiantes

La Academia y el Pincha definirán al nuevo campeón del fútbol argentino. Además del título, buscarán clasificar a la Copa Libertadores 2026 y disputar el Trofeo de Campeones contra Platense.

Por
Racing y Estudiantes definirán al campeón del torneo Clausura 2025.

Racing y Estudiantes definirán al campeón del torneo Clausura 2025.

Racing y Estudiantes de la Plata jugarán la final del torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero, por lo que el fútbol argentino tendrá un nuevo campeón. La Academia clasificó al partido decisivo luego de derrotar 1-0 a Boca en la Bombonera, mientras que el Pincha venció a Gimnasia por el mismo resultado en el clásico en el Juan Carmelo Zerillo.

Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.
Te puede interesar:

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Clausura

El partido será crucial para la Academia y el Pincha ya que además de ganar el título, el vencedor del partido clasificará a la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones en el estadio Único de San Nicolás contra Platense, que se consagró campeón del torneo Apertura.

El último partido entre ambos se produjo el 26 de julio, cuando Estudiantes se impuso 1-0 con un gol de Guido Carrillo en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la fecha 3 del Clausura. En aquel entonces, el Pincha obtuvo un triunfo especial ya que también cortó la sequía de goles en el fútbol argentino más grande de la historia: 643 minutos sin goles, con seis partidos en 0-0.

Racing vs. Estudiantes, por la final del torneo Clausura 2025: día y horario

El cruce entre la Academia y el conjunto platense se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre. En principio, comenzará a las 21 debido a las altas temperaturas.

Racing vs. Estudiantes, por la final del torneo Clausura 2025: la sede

El encuentro se llevará adelante en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que ya recibió a nueve finales del fútbol argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Racing de Marcos Rojo está en la final del Torneo Clausura 2025 tras ganarle a Boca en La Bombonera.

Los posteos de Marcos Rojo después de que Racing eliminara a Boca del Torneo Clausura

El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.
play

Polémica en Boca: Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos

El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.
play

Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura

Rating Cero

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar, afirmó L-Gante.

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 42 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora