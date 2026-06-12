12 de junio de 2026 Inicio
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Alerta en Newell's: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

El futbolista se dirigía a Paraguay para cerrar su pase a Libertad desde el equipo rosarino. Debido al impacto, el conductor del otro vehículo involucrado falleció en el acto.

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Alerta en Newells: Saúl Salcedo protagonizó un choque que terminó con un muerto

Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la provincia de Chaco. El defensor paraguayo de Newell's Old Boys, Saúl Salcedo, protagonizó un fuerte choque frontal sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura de la ciudad de Resistencia. Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas, entre ellas el propio futbolista.

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El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana en momentos en que se registraba una leve llovizna, lo que afectaba la adherencia de la calzada. Por causas que aún se intentan establecer, dos vehículos colisionaron de frente.

Según reportó el Diario Norte, la violencia del impacto provocó destrozos materiales de gran magnitud, lo que requirió el despliegue inmediato de efectivos policiales, bomberos y ambulancias de los servicios de emergencia. Las autoridades constataron la muerte del conductor del otro auto.

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El accidente tuvo lugar en la ruta 11 altura Chaco.

El accidente tuvo lugar en la ruta 11 altura Chaco.

El comunicado de Newell's

Desde la institución rosarina emitieron un comunicado oficial para llevar claridad sobre la situación del jugador, quien viajaba acompañado:

“Durante este viernes por la mañana, Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11 en la provincia de Chaco. El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular”.

Asimismo, desde el club del Parque Independencia añadieron: “El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”.

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Cómo es el estado de salud del futbolista Raúl Salcedo

El marcador central tenía como destino Asunción para sumarse a las filas de Libertad de Paraguay, club al que iba a incorporarse en condición de cedido. Tras el fuerte impacto, se confirmó que Salcedo sufrió algunas fracturas por las cuales deberá ser intervenido quirúrgicamente, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

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