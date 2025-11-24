24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

River sufrió un golpe rápido y pierde 1-0 con Racing en Avellaneda por los octavos de final del torneo Clausura 2025

El Millonario visita a la Academia en el estadio Presidente Perón y busca avanzar de ronda. El gol lo convirtió Santiago Solari de cabeza. El ganador del partido enfrentará al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre.

Por
River visita a Racing en Avellaneda.

River visita a Racing en Avellaneda.

C5N

River pierde 1-0 con Racing en el estadio Presidente Perón, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Santiago Solari de cabeza en el primer tiempo, luego de un centro de Gabriel Rojas.

Racing recibirá a River desde las 19:15 en el Cilindro por los octavos de final del Torneo Clausura
Te puede interesar:

River y Racing se cruzan en un clásico caliente por los octavos de final del Clausura

Ambos equipos buscan avanzar de ronda y seguir con posibilidades de ganar el campeonato, lo que les aseguraría la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El árbitro del partido es Facundo Tello.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso realizar varias modificaciones en el equipo titular para enfrentar a Racing luego del empate 0-0 con Vélez en la última fecha del torneo, ya que Gonzalo Montiel reemplaza a Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta a Juan Carlos Portillo, Marcos Acuña a Milton Casco, Thiago Acosta a Santiago Lencina e Ignacio Fernández a Giuliano Galoppo.

Por su parte, el DT de la Academia, Gustavo Costas, resolvió que Gastón Martirena juegue por Facundo Mura, Nazareno Colombo por Marco Di Césare, Santiago Sosa por Alan Forneris, Juan Ignacio Nardoni por Bruno Zuculini, Agustín Almendra por Richard Sánchez y Tomás Conechny por Duván Vergara.

Sosa vuelve a ser titular luego del codazo accidental que recibió de Marcos Rojo el 22 de octubre en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo en Brasil. Por este motivo, sufrió una fractura en su rostro.

El ganador del partido entre Racing y River enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre, que se llevará adelante el miércoles desde las 21:30.

El gol de Santiago Solari para Racing contra River

Embed

Racing vs. River, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Thiago Acosta; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gallardo quiere preparar el equipo de la mejor manera para la temporada 2026.

Gallardo piensa en refuerzos: dos futbolistas que están en Europa y pueden volver a la Argentina

El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.

River, Independiente y hasta Barracas Central también festejaron: por qué fue una buena noticia el título de Lanús

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino

Franco Mastantuono recordó su etapa en River.

La chicana de Franco Mastantuono a Boca: "River le ha ganado mucho últimamente"

El enganche desea retornar al Millonario.

La sorpresiva decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri: en River se ilusionan con su regreso

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Rating Cero

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

últimas noticias

El Gobierno avanza con la creación la Policía Migratoria para controlar las fronteras

El Gobierno avanza con la creación la Policía Migratoria para controlar las fronteras

Hace 3 minutos
La medida de Francia se refiere a los malos comportamientos de los pasajeros.

Francia sancionará con multas de hasta 20.000 euros a pasajeros con malos comportamientos

Hace 16 minutos
River visita a Racing en Avellaneda.

River sufrió un golpe rápido y pierde 1-0 con Racing por los octavos de final del Clausura

Hace 18 minutos
play
La joven de 25 años hizo su descargo.

Habló la policía suspendida por vender contenido erótico en Onlyfans: "Lo hice por necesidad"

Hace 37 minutos
Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Hace 40 minutos