River sufrió un golpe rápido y pierde 1-0 con Racing en Avellaneda por los octavos de final del torneo Clausura 2025 El Millonario visita a la Academia en el estadio Presidente Perón y busca avanzar de ronda. El gol lo convirtió Santiago Solari de cabeza. El ganador del partido enfrentará al vencedor del cruce entre Lanús y Tigre. Por







River visita a Racing en Avellaneda. C5N

River pierde 1-0 con Racing en el estadio Presidente Perón, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Santiago Solari de cabeza en el primer tiempo, luego de un centro de Gabriel Rojas.

Ambos equipos buscan avanzar de ronda y seguir con posibilidades de ganar el campeonato, lo que les aseguraría la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El árbitro del partido es Facundo Tello.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso realizar varias modificaciones en el equipo titular para enfrentar a Racing luego del empate 0-0 con Vélez en la última fecha del torneo, ya que Gonzalo Montiel reemplaza a Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta a Juan Carlos Portillo, Marcos Acuña a Milton Casco, Thiago Acosta a Santiago Lencina e Ignacio Fernández a Giuliano Galoppo.

Por su parte, el DT de la Academia, Gustavo Costas, resolvió que Gastón Martirena juegue por Facundo Mura, Nazareno Colombo por Marco Di Césare, Santiago Sosa por Alan Forneris, Juan Ignacio Nardoni por Bruno Zuculini, Agustín Almendra por Richard Sánchez y Tomás Conechny por Duván Vergara.

Sosa vuelve a ser titular luego del codazo accidental que recibió de Marcos Rojo el 22 de octubre en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo en Brasil. Por este motivo, sufrió una fractura en su rostro.