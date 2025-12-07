Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura
La Academia hizo un partidazo de visitante y, con un cabezazo de su goleador, le ganó 1-0 a un Xeneize desconocido. Así, espera por el ganador de Estudiantes LP y Gimnasia LP en la gran final del próximo sábado en Santiago del Estero.
Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.
Leandro Paredes y Santiago Solari luchan por el balón.
Boca recibe a Racing por las semifinales del Torneo Clausura.
C5N
Boca empata con Racing en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. El Xeneize llega al partido envalentonado, con seis victorias consecutivas, y es el gran candidato a llevarse el certamen. En tanto, la Academia, diezmada con la ausencia de Gastón Martirena y Santiago Sosa expulsados, quiere dar el golpe de visitante y pone lo mejor que tiene para llegar a la gran final. Dirige el árbitro Darío Herrera.
El rival más difícil en estos playoffs para Boca. Así fue el equipo de Gustavo Costas en el primer tiempo, que se plantó en La Bombonera con un juego físico y de transiciones rápidas, con Maravilla Martínez y un duelo aparte con los centrales locales. En el local, el fútbol lo proponía el Changuito Zeballos, quien no perdió un balón y fue el más peligroso en ataque para el Xeneize. Sin embargo, la más clara estuvo fue para la Academia.
Tras una jugada colectiva, Facundo Mura la bajó de pecho en el área y le cedió el balón a Juan Nardoni, que venía de frente y estrelló la pelota en el palo tras un derechazo cruzado. Boca no fue preciso en los últimos metros con un Milton Giménez displicente y un Miguel Merentiel perdido. Así la primera etapa se fue, a puro roce y pelota dividida.
En el complemento, apareció el mejor Racing de este año. Con Nardoni como dueño del balón, y los rapiditos Solari y Vergara, la Academia tuvo su mejor momento durante el partido. El local tuvo un bajón futbolístico y sólo mostraba actitud un Ayrton Costa intratable desde el fondo.
Para colmo, el entrenador Claudio Úbeda, en una decisión inentendible, sacó a Zeballos, el mejor jugador del local, para el ingreso de Alan Velasco, quien no jugaba desde octubre de este año por una distensión en su rodilla derecha. Los hinchas silbaron la decisión y hasta Paredes hizo una mueca de fastidio.
Y a los 30' del segundo tiempo apareció el goleador: Adrián Maravilla Martínez. El 9 de Racing, que no hacía un gol desde el 16 de septiembre (1-0 vs. Vélez) conectó un centro desde la izquierda de Gabriel Rojas, se elevó más que nadie y clavó un cabezazo inatajable. No había mejor manera que cortar la racha de 10 partidos sin convertir (966 minutos), que ante Boca y en La Bombonera.
Boca vs. Racing por un lugar en la final: las formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Ezequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Marco Di Césare, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.
Mirá el gol del partido entre Boca y Racing en La Bombonera