Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura La Academia hizo un partidazo de visitante y, con un cabezazo de su goleador, le ganó 1-0 a un Xeneize desconocido. Así, espera por el ganador de Estudiantes LP y Gimnasia LP en la gran final del próximo sábado en Santiago del Estero.







Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera. Leandro Paredes y Santiago Solari luchan por el balón. Boca recibe a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. C5N

Boca empata con Racing en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. El Xeneize llega al partido envalentonado, con seis victorias consecutivas, y es el gran candidato a llevarse el certamen. En tanto, la Academia, diezmada con la ausencia de Gastón Martirena y Santiago Sosa expulsados, quiere dar el golpe de visitante y pone lo mejor que tiene para llegar a la gran final. Dirige el árbitro Darío Herrera.

El rival más difícil en estos playoffs para Boca. Así fue el equipo de Gustavo Costas en el primer tiempo, que se plantó en La Bombonera con un juego físico y de transiciones rápidas, con Maravilla Martínez y un duelo aparte con los centrales locales. En el local, el fútbol lo proponía el Changuito Zeballos, quien no perdió un balón y fue el más peligroso en ataque para el Xeneize. Sin embargo, la más clara estuvo fue para la Academia.

Tras una jugada colectiva, Facundo Mura la bajó de pecho en el área y le cedió el balón a Juan Nardoni, que venía de frente y estrelló la pelota en el palo tras un derechazo cruzado. Boca no fue preciso en los últimos metros con un Milton Giménez displicente y un Miguel Merentiel perdido. Así la primera etapa se fue, a puro roce y pelota dividida.

paredes nardoni Leandro Paredes, uno de los más buscados por los jugadores de Racing. En el complemento, apareció el mejor Racing de este año. Con Nardoni como dueño del balón, y los rapiditos Solari y Vergara, la Academia tuvo su mejor momento durante el partido. El local tuvo un bajón futbolístico y sólo mostraba actitud un Ayrton Costa intratable desde el fondo.