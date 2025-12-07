7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura

La Academia hizo un partidazo de visitante y, con un cabezazo de su goleador, le ganó 1-0 a un Xeneize desconocido. Así, espera por el ganador de Estudiantes LP y Gimnasia LP en la gran final del próximo sábado en Santiago del Estero.

Por
Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.

Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.

Leandro Paredes y Santiago Solari luchan por el balón.

Leandro Paredes y Santiago Solari luchan por el balón.

Boca recibe a Racing por las semifinales del Torneo Clausura.

Boca recibe a Racing por las semifinales del Torneo Clausura.

C5N

Boca empata con Racing en La Bombonera, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. El Xeneize llega al partido envalentonado, con seis victorias consecutivas, y es el gran candidato a llevarse el certamen. En tanto, la Academia, diezmada con la ausencia de Gastón Martirena y Santiago Sosa expulsados, quiere dar el golpe de visitante y pone lo mejor que tiene para llegar a la gran final. Dirige el árbitro Darío Herrera.

Boca le ganó a Argentinos Juniors en la Bombonera.
Te puede interesar:

Boca sacó adelante un partido complicado y le ganó 1-0 a Argentinos para meterse en las semifinales del Clausura

El rival más difícil en estos playoffs para Boca. Así fue el equipo de Gustavo Costas en el primer tiempo, que se plantó en La Bombonera con un juego físico y de transiciones rápidas, con Maravilla Martínez y un duelo aparte con los centrales locales. En el local, el fútbol lo proponía el Changuito Zeballos, quien no perdió un balón y fue el más peligroso en ataque para el Xeneize. Sin embargo, la más clara estuvo fue para la Academia.

Tras una jugada colectiva, Facundo Mura la bajó de pecho en el área y le cedió el balón a Juan Nardoni, que venía de frente y estrelló la pelota en el palo tras un derechazo cruzado. Boca no fue preciso en los últimos metros con un Milton Giménez displicente y un Miguel Merentiel perdido. Así la primera etapa se fue, a puro roce y pelota dividida.

paredes nardoni
Leandro Paredes, uno de los m&aacute;s buscados por los jugadores de Racing.

Leandro Paredes, uno de los más buscados por los jugadores de Racing.

En el complemento, apareció el mejor Racing de este año. Con Nardoni como dueño del balón, y los rapiditos Solari y Vergara, la Academia tuvo su mejor momento durante el partido. El local tuvo un bajón futbolístico y sólo mostraba actitud un Ayrton Costa intratable desde el fondo.

Para colmo, el entrenador Claudio Úbeda, en una decisión inentendible, sacó a Zeballos, el mejor jugador del local, para el ingreso de Alan Velasco, quien no jugaba desde octubre de este año por una distensión en su rodilla derecha. Los hinchas silbaron la decisión y hasta Paredes hizo una mueca de fastidio.

Y a los 30' del segundo tiempo apareció el goleador: Adrián Maravilla Martínez. El 9 de Racing, que no hacía un gol desde el 16 de septiembre (1-0 vs. Vélez) conectó un centro desde la izquierda de Gabriel Rojas, se elevó más que nadie y clavó un cabezazo inatajable. No había mejor manera que cortar la racha de 10 partidos sin convertir (966 minutos), que ante Boca y en La Bombonera.

Boca vs. Racing por un lugar en la final: las formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Ezequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Marco Di Césare, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Mirá el gol del partido entre Boca y Racing en La Bombonera

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

racing vencio a tigre por penales y jugara la semifinal con boca en la bombonera

Racing venció a Tigre por penales y jugará la semifinal con Boca en la Bombonera

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

En un clásico electrizante, Boca y Racing chocan en La Bombonera en busca de la final del Clausura

La Liga Profesional confirmó los árbitros de las semifinales del Clausura.

Torneo Clausura 2025: confirmaron los árbitros de Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Ezequiel Zeballos es una figura juvenil del fútbol argentino. 

El look relajado del Changuito Zeballos para un rato libre con amigos

Los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura: se confirmó cuándo jugarán Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Kicillof el más valorado de la oposición

Hace 47 minutos
Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Hace 57 minutos
La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: Pusieron en peligro a nuestros hijos

La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: "Pusieron en peligro a nuestros hijos"

Hace 1 hora
play
Palermo hizo un campañón como DT de Fortaleza pero no le alcanzó.

Se terminó la ilusión de Palermo: Fortaleza descendió y el Santos de Neymar zafó en la última fecha

Hace 1 hora
Nora Dalmasso junto a Facundo Macarrón.

Caso Nora Dalmasso: Facundo Macarrón tildó de "burros" a los fiscales y pidió que sean destituidos

Hace 1 hora