Amadeo Carrizo, el arquero que se adelantó al futuro: a 100 años del nacimiento de una leyenda

Desafió las reglas de su tiempo, revolucionó el puesto e inspiró a generaciones enteras. De hecho, terminó convirtiendo su cumpleaños en una fecha oficial del fútbol argentino.

Hay futbolistas que dejan recuerdos. Hay otros que dejan una escuela. Con esas dos frases se puede resumir a Amadeo Carrizo , un arquero que este 12 de junio estaría cumpliendo 100 años y su nombre y apellido seguirá ligado a las palabras “leyenda” e “inspiración”.

Cuando Amadeo nació en el año 1926 en Rufino, Santa Fe, los arqueros estaban condenados a la espera, a permanecer cerca de la línea de gol, atajar, despejar y no mucho más. Sin embargo, cuando él llegó al puesto, se convirtió en un revolucionario y desafió todo tipo de juego. Fue, en definitiva, un jugador que se adelantó al futuro.

Supo llevarse la mira y elogios de todos por su picardía. Salía, gambeteaba, despejaba a metros del arco, se anticipaba a los delanteros y, además, impuso su propio sello: fue el primero en su puesto en usar guantes.

Pudo haber sido ferroviario como su padre, pero con apenas 16 años tuvo una prueba exitosa en River y su vida cambió para siempre . “’Bueno, pibe, mándele a decir a su padre que se queda acá en River’. No había teléfono, así que alguien habló a Rufino: 'Díganle a Don Manuel que Amadeo se queda en River, en la prueba lo aceptaron'”, recordó el propio Amadeo en una entrevista con El Gráfico.

Pero recién a los 18 llegó su debut en el primer equipo del Millonario , coincidiendo con una de las etapas más brillantes de la historia del club. Debutó en la década de 1940 rodeado por figuras que integrarían la mítica Máquina, pero rápidamente consiguió algo que parecía imposible: destacar en medio de un equipo repleto de estrellas.

Su estilo quedó marcado a través de los años y si bien al principio recibió críticas, cuestionamientos y hasta burlas, con el paso del tiempo logró transformarse en un adelantado en ese puesto. Años después se describió en una frase sencilla: “Fui uno de los que comenzaron con el arquero jugador”.

"Viste que habían dicho que al más gordito, al más gilún, lo mandan al arco; entonces yo quise hacer una nueva, hacerle entender a la gente la importancia que tiene un buen arquero en un equipo. No se si fui el primero, pero puedo decir que fui uno de los que comenzó haciendo eso del arquero-jugador, el arquero de anticipo. Después se fue haciendo un poco más popular, más importante el estilo de mi juego. Indudablemente me hacía odiar", declaró alguna vez.

Incluso el propio César Luis Menotti se animó a opinar sobre el santafesino casi de la misma manera: “Antes los equipos jugaban con diez jugadores y un arquero. Después de Carrizo, se empezó a jugar con once”.

Embed - Homenaje a Amadeo, el Más Grande de todos (1926-2020)

Una vida a pura gloria

La historia de Carrizo y River es una de las más largas y profundas del fútbol argentino. Debutó en 1945 y permaneció en el club hasta 1968, atravesando distintas generaciones y convirtiéndose en una referencia absoluta de la institución.

Durante ese período acumuló más de dos décadas defendiendo el arco riverplatense y quedó identificado para siempre con el club de sus amores. Se convirtió en capitán, referente y símbolo de una institución que terminó identificándose con su figura.

Sus atajadas, sus salidas arriesgadas y su manera elegante de resolver situaciones complejas generaban admiración incluso entre los rivales. Pero también imponía presencia en la cancha por su estilo personal: los guantes, la gorra gris, el buzo celeste y una elegancia tan particular que construyeron una imagen inolvidable para varias generaciones de hinchas.

Una de las anécdotas más recordadas ocurrió durante un Superclásico, cuando el delantero boquense Ángel Clemente Rojas le quitó la gorra en plena jugada. La escena recorrió el país y quedó inmortalizada como una de las postales más famosas de la rivalidad entre River y Boca.

A lo largo de los 23 años ininterrumpidos que estuvo vistiendo la camiseta blanca con la banda roja disputó más de 500 partidos y conquistó 10 títulos: 7 de Primera División (1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957), 1 Copa Ibarguren (1952) y 2 Copa Aldao (1945 y 1947).

Además, alcanzó un récord que recién fue batido 50 años después: a los 42 años logró mantener su valla invicta durante 769 minutos. El 14 de julio de 1968 se cortó esa racha en un Vélez vs. River por un gol de un tal Carlos Bianchi “Después de ese gol, cada vez que me crucé con Bianchi él me decía: 'Amadeo, vos fuiste el más grande de todos'”, contó el rufinense.

Ese récord fue batido finalmente el 18 de agosto de 2018, cuando Franco Armani lo superó en un partido ante Belgrano, pero a Amadeo no le importó: “Por supuesto que soy el primero en aplaudir y en felicitarlo a Armani por semejante logro. Franco es un arquero fenomenal, con muy buenos reflejos y un físico privilegiado. Y me alegra mucho que esté teniendo un gran presente en River, el club de mis amores. Se merece todo lo que está pasando porque además uno se da cuenta de que es buena gente y eso es lo que siempre va a quedar, más allá de un récord”.

Amadeo Carrizo Amadeo Carrizo, el primer arquero en usar guantes

El adiós del Millonario para seguir escribiendo historia

Pese a los título, récords y admiración que recibió a lo largo de sus 23 años en River, su carrera en el Millonario no finalizó con se pensaba: en 1968 Ángel Labruna declaró públicamente que Amadeo “ya no está para seguir jugando”.

Años después, el propio Carrizo reconoció que aquello le dolió, incluso lloró, pero no le impidió seguir dedicándose a lo que sabía hacer. Si entrar en polémicas ni pleitos, Amadeo aseguró que no le guardó rencor a Angelito, pero sí reconoció que “ese día que me comunicaron que no seguía en River fue el más triste de mi vida”.

Continuó su carrera en Millonarios de Colombia, donde los dos años que jugó le alcanzaron para convertirse en ídolo del club: llegó a los 42 años y disputó 53 partidos oficiales. A pesar de su avanzada edad para la época, arquero argentino deslumbró al público con su estilo atrevido, saliendo de su área, achicando a los delanteros y jugando con los pies. Por sus actuaciones, los hinchas del Millonarios lo apodaron “Tarzán”. Finalmente se retiró del fútbol profesional en abril de 1970.

Amadeo Carrizo Amadeo Carrizo, el arquero que revolucionó el arco

Amadeo Carrizo, un arquero de Selección

Las grandes actuaciones bajo los tres palos vistiendo la camiseta de River le valieron la convocatoria de Guillermo Stábile a la Selección argentina donde ganó la Copa de las Naciones de 1964. Aunque su nombre quedó grabado en la catástrofe del Mundial de Suecia 1958, cuando el equipo albiceleste fue eliminado en primera ronda tras caer por 6 a 1 ante Checoslovaquia.

Además, con la Albiceleste ganó la Taça das Nações , un torneo celebrado en Brasil en 1964, en el que también participaron Inglaterra y Portugal, para celebrar el 50 aniversario de la Confederación Brasileña de Fútbol .

La tarde en que el Monumental se puso de pie para agradecerle su legado y trayectoria

El 13 de abril de 2014 ocurrió una escena que resumió toda una vida: antes del partido entre River y Atlético de Rafaela, el Monumental se detuvo para homenajear a uno de sus máximos ídolos.

Amadeo Carrizo ingresó al campo vestido con el mismo buzo celeste que utilizaba durante su carrera, acompañado por los arqueros de las divisiones inferiores de ese entonces caracterizados como él. Mientras avanzaba hacia el arco, más de sesenta mil personas lo recibieron con una ovación interminable.

“Es la emoción más grande de mi vida, que el público me reciba de esa forma y que el club, desde el año pasado, me haya distinguido como presidente honorario”, manifestó Carrizo ante el público presente que se rompió las manos para aplaudirlo y darle última gran ovación para un hombre que había marcado la historia del club.

Embed - Homenaje a Amadeo Carrizo. River - Rafaela. Fecha 13. Torneo Final 2014. Fútbol Para Todos.

Emocionado, Tarzán aseguró: “Defendí estos colores al máximo; River es un club muy grande. Siempre traté de cumplir con River y lo hice con orgullo, siempre tuve un trato extraordinario con la hinchada, no recuerdo insultos, a pesar que me hicieron algunos goles tontos”.

La Federación Internacional de Estadística de fútbol (IFFHS) lo eligió como “el mejor arquero” del siglo XX, por delante del paraguayo José Luis Chilavert y Ubaldo Matildo Fillol.

El hombre que inventó una fecha en el fútbol argentino

Existe una vieja expresión popular argentina que habla de cosas imposibles y las ubica para “el Día del Arquero”. Sin embargo, el propio Amadeo Carrizo con su historia cortó con esa utopía ya que su figura terminó siendo tan importante para el fútbol argentino: en 2011 el Senado de la Nación eligió oficialmente el 12 de junio, día de su nacimiento, como el Día del Arquero argentino.

Y este viernes, el club de Nuñez le dedicó un mensaje en sus redes sociales: "Pionero en su puesto y gloria riverplatense".

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, pionero en su puesto y gloria riverplatense #DíaDelArqueroArgentino | #AmadeoEterno pic.twitter.com/nOA4gz7B6C — River Plate (@RiverPlate) June 12, 2026

Cuando falleció en marzo de 2020, a los 93 años, las despedidas llegaron desde todos los rincones del deporte. No se marchaba solamente una gloria de River ni uno de los mejores arqueros de la historia argentina, se trató de un visionario que jugó el fútbol del futuro cuando el futuro todavía no había llegado y, tal vez, esa sea la razón por la que sigue y seguirá siendo eterno.