8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y jugará la final del torneo Clausura 2025

El Pincha se impuso en el clásico contra el Lobo con un gol de Tiago Palacios en el estadio Juan Carmelo Zerillo y disputará el partido definitorio del campeonato contra Racing en Santiago del Estero.

Por
Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.

Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.

X (@LigaAFA)

Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia con un gol de Tiago Palacios en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se quedó con el clásico de La Plata, en el marco de las semifinales del torneo Clausura 2025. De esta manera, enfrentará a Racing por el partido definitorio del campeonato en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El árbitro fue Facundo Tello.

El Racing de Marcos Rojo está en la final del Torneo Clausura 2025 tras ganarle a Boca en La Bombonera.
Te puede interesar:

Los posteos de Marcos Rojo después de que Racing eliminara a Boca del Torneo Clausura

El Pincha se impuso en un partido cerrado y en el que se registraron pocas chances claras de gol, debido a que el Lobo contó con apenas un remate al arco, mientras que el equipo de Eduardo Domínguez tuvo cuatro. No obstante, durante durante algunos lapsos, expuso su superioridad en el mediocampo con las intervenciones de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, sus principales ejes.

El tanto de Estudiantes se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Arzamendia lanzó un pase largo hacia el colombiano Edwuin Cetré, quien superó la marca de Renzo Giampaoli y envió un centro en el área chica a Palacios para que el mediocampista de 24 años abra el marcador.

Tiago Palacios Gimnasia vs. Estudiantes

Luego del gol del Pincha, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, buscó que el Lobo iguale el partido con los ingresos a la cancha de otros delanteros, ya que entraron Jeremías Merlo, Jan Carlos Hurtado y Norberto Briasco. Sin embargo, los de Domínguez aguantaron la presión rival, que buscaba con más empuje que un alto nivel de juego forzar el tiempo extra.

Ahora, Estudiantes buscará consagrarse campeón del torneo en la final que disputará contra Racing el sábado desde las 21 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La Academia venció 1-0 a Boca en la Bombonera este domingo y había sido el primer finalista.

En tanto, con el triunfo, los de Domínguez también ampliaron el historial a favor contra el Lobo, ya que domina la estadística general con 70 victorias sobre 51 del Lobo, además de 71 empates en un total de 192 enfrentamientos oficiales. En campeonatos de Primera División, se midieron en 178 ocasiones, con 67 triunfos para Estudiantes, 48 para Gimnasia y 63 igualdades.

Gimnasia vs. Estudiantes, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar; Tiago Palacios, Lucas Alario y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Mirá el resumen del triunfo de Estudiantes sobre Gimnasia por el torneo Clausura 2025

Embed - EL LEÓN GANÓ EL CLÁSICO EN EL BOSQUE Y ES FINALISTA DEL TORNEO | Gimnasia 0-1 Estudiantes | RESUMEN

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.
play

Polémica en Boca: Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos

El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.
play

Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura

Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

En un clásico electrizante, Boca y Racing chocan en La Bombonera en busca de la final del Clausura

Rating Cero

Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.
play

Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Se conocieron los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los candidatos a los Globos de Oro 2026: quiénes son los grandes favoritos

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

últimas noticias

Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos

Hace 53 minutos
La Unión Europea modifica sus políticas migratorias y endurece sanciones.

La Unión Europea aprueba un plan migratorio más restrictivo y eleva las penalidades

Hace 1 hora
play

Brutal ataque a traición a un profesor de kickboxing en un gimnasio de Carmen de Areco

Hace 1 hora
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

Hace 1 hora
play
Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Clausura

Hace 1 hora