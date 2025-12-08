Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y jugará la final del torneo Clausura 2025 El Pincha se impuso en el clásico contra el Lobo con un gol de Tiago Palacios en el estadio Juan Carmelo Zerillo y disputará el partido definitorio del campeonato contra Racing en Santiago del Estero. Por + Seguir en







Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré. X (@LigaAFA)

Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia con un gol de Tiago Palacios en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se quedó con el clásico de La Plata, en el marco de las semifinales del torneo Clausura 2025. De esta manera, enfrentará a Racing por el partido definitorio del campeonato en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El árbitro fue Facundo Tello.

El Pincha se impuso en un partido cerrado y en el que se registraron pocas chances claras de gol, debido a que el Lobo contó con apenas un remate al arco, mientras que el equipo de Eduardo Domínguez tuvo cuatro. No obstante, durante durante algunos lapsos, expuso su superioridad en el mediocampo con las intervenciones de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, sus principales ejes.

El tanto de Estudiantes se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Arzamendia lanzó un pase largo hacia el colombiano Edwuin Cetré, quien superó la marca de Renzo Giampaoli y envió un centro en el área chica a Palacios para que el mediocampista de 24 años abra el marcador.

Tiago Palacios Gimnasia vs. Estudiantes X (@EdelpOficial) Luego del gol del Pincha, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, buscó que el Lobo iguale el partido con los ingresos a la cancha de otros delanteros, ya que entraron Jeremías Merlo, Jan Carlos Hurtado y Norberto Briasco. Sin embargo, los de Domínguez aguantaron la presión rival, que buscaba con más empuje que un alto nivel de juego forzar el tiempo extra.

Ahora, Estudiantes buscará consagrarse campeón del torneo en la final que disputará contra Racing el sábado desde las 21 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La Academia venció 1-0 a Boca en la Bombonera este domingo y había sido el primer finalista.