Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y jugará la final del torneo Clausura 2025

Estudiantes derrotó 1-0 a Gimnasia con un gol de Tiago Palacios en el estadio Juan Carmelo Zerillo y se quedó con el clásico de La Plata, en el marco de las semifinales del torneo Clausura 2025. De esta manera, enfrentará a Racing por el partido definitorio del campeonato en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El árbitro fue Facundo Tello.
El Pincha se impuso en un partido cerrado y en el que se registraron pocas chances claras de gol, debido a que el Lobo contó con apenas un remate al arco, mientras que el equipo de Eduardo Domínguez tuvo cuatro. No obstante, durante durante algunos lapsos, expuso su superioridad en el mediocampo con las intervenciones de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, sus principales ejes.
El tanto de Estudiantes se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago Arzamendia lanzó un pase largo hacia el colombiano Edwuin Cetré, quien superó la marca de Renzo Giampaoli y envió un centro en el área chica a Palacios para que el mediocampista de 24 años abra el marcador.
Luego del gol del Pincha, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, buscó que el Lobo iguale el partido con los ingresos a la cancha de otros delanteros, ya que entraron Jeremías Merlo, Jan Carlos Hurtado y Norberto Briasco. Sin embargo, los de Domínguez aguantaron la presión rival, que buscaba con más empuje que un alto nivel de juego forzar el tiempo extra.
Ahora, Estudiantes buscará consagrarse campeón del torneo en la final que disputará contra Racing el sábado desde las 21 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La Academia venció 1-0 a Boca en la Bombonera este domingo y había sido el primer finalista.
En tanto, con el triunfo, los de Domínguez también ampliaron el historial a favor contra el Lobo, ya que domina la estadística general con 70 victorias sobre 51 del Lobo, además de 71 empates en un total de 192 enfrentamientos oficiales. En campeonatos de Primera División, se midieron en 178 ocasiones, con 67 triunfos para Estudiantes, 48 para Gimnasia y 63 igualdades.
Gimnasia vs. Estudiantes, por el torneo Clausura 2025: formaciones
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar; Tiago Palacios, Lucas Alario y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Mirá el resumen del triunfo de Estudiantes sobre Gimnasia por el torneo Clausura 2025
Embed - EL LEÓN GANÓ EL CLÁSICO EN EL BOSQUE Y ES FINALISTA DEL TORNEO | Gimnasia 0-1 Estudiantes | RESUMEN