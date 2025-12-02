2 de diciembre de 2025 Inicio
Racing venció a Tigre por penales y jugará la semifinal con Boca en la Bombonera

Luego de empatar 0-0 en los '90 minutos y en el alargue, la Academia se impuso 4-2 desde los doce pasos. El partido se disputó en Avellaneda. Martirena y Sosa fueron expulsados en el local. Ramón Arias vio la roja en el Matador.

Por
Racing derrotó a Tigre 4-2 por penales, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y en el alargue, y clasificó a la semifinal del Torneo Clausura 2025, instancia en la que deberá enfrentarse con Boca Juniors en la Bombonera el próximo fin de semana.

Gimnasia y Estudiantes buscarán la final del Clausura.
Habrá otro clásico platense en el Clausura: Gimnasia y Estudiantes jugarán en semifinales

El partido se disputó en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda. Además, el lateral de la visita Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad, mientras que en Racing vieron la roja los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11 del segundo..

En un partido sin goles, la jugada más clara fue de Racing, a los 38 minutos del segundo tiempo reglamentario, con un mano a mano desaprovechado por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez en el borde del área chica.

Luego de empatar 0-0 en los '90 minutos y en el alargue, la Academia convirtió todos los disparos desde los doce pasos, mientras que Tigre erró dos tiros.

Racing vs. Tigre: formaciones y síntesis del partido

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Pablo Dóvalo.

