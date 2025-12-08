8 de diciembre de 2025 Inicio
Los posteos de Marcos Rojo después de que Racing eliminara a Boca del Torneo Clausura

El defensor jugó 118 partidos y ganó 4 títulos con el Xeneize. En su visita a La Bombonera recibió un reconocimiento institucional del club, pero tuvo una áspera bienvenida de parte de la hinchada.

El Racing de Marcos Rojo está en la final del Torneo Clausura 2025 tras ganarle a Boca en La Bombonera.

Luego de la victoria de Racing por 1 a 0 a Boca en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura 2025, con gol de Adrián "Maravilla" Martínez, Marcos Rojo, quien dejó el Xeneize a mitad de año y hoy celebra su pase a la final con la Academia, mostró su alegría en redes sociales tras un recibimiento hostil de la tribuna azul y oro.

El defensor había sido notificado por Miguel Ángel Russo de que no iba a ser tenido en cuenta para el segundo semestre, luego de no jugar desde mayo por una lesión. Desde entonces, comenzaron los rumores que indicaban que Rojo iba a ser nuevo refuerzo de Estudiantes, club de donde surgió, pero no se concretó y finalmente fue presentado en Racing, cambio que no fue del agrado de los hinchas de Boca.

Así, después de 118 partidos y con cuatro títulos ganados en el Xeneize, los hinchas le dedicaron un cantito: "el que no salta, es un traidor".

Los posteos de Marcos Rojo después de la eliminación de Boca ante Racing

Una vez consumado la victoria de la Academia, sin el ingreso de Rojo desde el banco de suplentes, el defensor recurrió a las redes sociales para celebrar el pase a la final. "Gran triunfo felicitaciones a toda esta banda. Siempre juntos", escribió en una historia de Instagram junto a una foto del equipo en La Bombonera.

Marcos Rojo Boca Racing semifinales Torneo Clausura 2025 posteo 7 diciembre 2025

Además, aprovechó para mostrar el reconocimiento del club de la Ribera, que le obsequió una camiseta enmarcada, y el saludo con jugadores xeneizes como Ayrton Costa, Milton Giménez y Leandro Paredes.

Marcos Rojo Boca Racing Bombonera Torneo Clausura 2025 7 diciembre

Rojo llegó a Boca en febrero de 2021 después de su paso por Estudiantes y disputó 118 partidos, donde marcó nueve goles y ganó cuatro títulos (Copa Argentina 2019-20, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022).

