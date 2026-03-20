Sorpresa en la Selección: quiénes son los dos nuevos elegidos de Scaloni antes del Mundial 2026 El entrenador de la Albiceleste convocó a último momento a dos jugadores tras confirmarse el amistoso frente a Mauritania, que se jugará el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera. Por + Seguir en







El entrenador de la Selección sorprendió con el llamado de dos jugadores.

La confirmación del amistoso de la Selección argentina frente a Mauritana, que se jugará el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera y será su despedida del público local previo al Mundial 2026, llevó al entrenador Lionel Scaloni a convocar a dos nuevos futbolistas: se trata de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

El jugador del Real Madrid y el delantero del Racing de Estrasburgo de Francia fueron llamados por el DT a última hora tras confirmarse el encuentro frente a la selección africana. De esta manera, se sumarán a la nómina original de 28 jugadores para esta doble fecha, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa gestionando un segundo partido contra otro conjunto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035050375498043861&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026 La ausencia del exjugador de River en la primera nómina de la Selección había sido una sorpresa, más allá del poco rodaje que el volante mantiene en el equipo Merengue. En tanto, la convocatoria del goleador de la liga francesa era uno de los llamados esperados tras el gran rendimiento del futbolista cordobés, de 23 años, surgido de las Inferiores del Millonario.

Cabe destacar que, tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se anunció un amistoso contra Guatemala, pero este quedó descartado por la normativa de la FIFA que no permite a un seleccionado jugar partidos en distintos continentes en una misma fecha FIFA (los centroamericanos chocarán con Argelia en Génova, Italia).