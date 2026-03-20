20 de marzo de 2026 Inicio
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Sorpresa en la Selección: quiénes son los dos nuevos elegidos de Scaloni antes del Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste convocó a último momento a dos jugadores tras confirmarse el amistoso frente a Mauritania, que se jugará el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera.

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El entrenador de la Selección sorprendió con el llamado de dos jugadores.

El entrenador de la Selección sorprendió con el llamado de dos jugadores.

La confirmación del amistoso de la Selección argentina frente a Mauritana, que se jugará el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera y será su despedida del público local previo al Mundial 2026, llevó al entrenador Lionel Scaloni a convocar a dos nuevos futbolistas: se trata de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

Romero fue figura en la semifinal del Mundial 2014 ante Países Bajos.
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El jugador del Real Madrid y el delantero del Racing de Estrasburgo de Francia fueron llamados por el DT a última hora tras confirmarse el encuentro frente a la selección africana. De esta manera, se sumarán a la nómina original de 28 jugadores para esta doble fecha, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa gestionando un segundo partido contra otro conjunto.

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La ausencia del exjugador de River en la primera nómina de la Selección había sido una sorpresa, más allá del poco rodaje que el volante mantiene en el equipo Merengue. En tanto, la convocatoria del goleador de la liga francesa era uno de los llamados esperados tras el gran rendimiento del futbolista cordobés, de 23 años, surgido de las Inferiores del Millonario.

Cabe destacar que, tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se anunció un amistoso contra Guatemala, pero este quedó descartado por la normativa de la FIFA que no permite a un seleccionado jugar partidos en distintos continentes en una misma fecha FIFA (los centroamericanos chocarán con Argelia en Génova, Italia).

La última lista de convocados de Lionel Scaloni previo al Mundial 2026

  • Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).
  • Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).
  • Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).
  • Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).
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