Aseguran que Nicolás Otamendi será refuerzo de River tras el Mundial 2026

Nicolás Otamendi estaría a un paso de concretar su llegada a River Plate una vez que finalice la participación de la selección argentina en el Mundial 2026 y se termine su contrato con el Benfica de Portugal en junio próximo, situación que facilitaría su retorno al fútbol local como jugador libre.
Según informó el periodista César Luis Merlo, especialista en el tema, las negociaciones entre el marcador central y la dirigencia de Núñez se encuentran en una etapa muy avanzada. El futbolista, hincha confeso de la institución, firmaría un vínculo por 18 meses para reforzar un plantel que necesita solidez en su última línea.
La incorporación de Otamendi representaría uno de los movimientos más fuertes del mercado de pases, y se suma a los retornos de otras figuras internacionales al país. Su presencia daría un salto de calidad fundamental para el conjunto que dirige técnicamente Eduardo "Chacho" Coudet de cara a los futuros compromisos internacionales, en caso de que avance en la Copa Sudamericana.
Pese al firme interés de la Major League Soccer (MLS) y los intentos del club portugués por renovar el contrato, el deseo del defensor inclinaría su decisión por el club de Núñez. El referente de la Albiceleste quiere vestir la camiseta del equipo de sus amores y ponderará su regreso al país por sobre las tentadoras ofertas económicas que recibió desde Estados Unidos.
Otamendi: el salvavidas de un River endeble en defensa
Otamendi aparece como la solución ante el irregular rendimiento que muestra la defensa de River, que no logra consolidarse totalmente. Con Germán Pezzella todavía en proceso de recuperación tras su lesión, la experiencia del central mundialista resulta vital para las aspiraciones del Millonario.
La expectativa en el mundo River crece mientras el jugador se concentra en disputar su cuarta Copa del Mundo con el seleccionado argentino en Norteamérica en poco más de un mes. El desembarco del exVélez en el Monumental sacudiría el mercado de pases y marcaría otro hito en la historia de los refuerzos top para el fútbol argentino.
Nicolás Otamendi
Nicolás Otamendi podría convertirse en jugador de River por 18 meses.
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