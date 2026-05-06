Aseguran que Nicolás Otamendi será refuerzo de River tras el Mundial 2026 El defensor, campeón del mundo con la Selección argentina, que tiene hasta un tatuaje en homenaje al equipo millonario, estaría muy cerca de sumarse al equipo del Chacho Coudet tras la culminación de su contrato con Benfica en junio. Por + Seguir en







Nicolás Otamendi, confeso hincha de River, fue campeón del mundo en 2022 con la Scaloneta. Redes sociales

Nicolás Otamendi estaría a un paso de concretar su llegada a River Plate una vez que finalice la participación de la selección argentina en el Mundial 2026 y se termine su contrato con el Benfica de Portugal en junio próximo, situación que facilitaría su retorno al fútbol local como jugador libre.

Según informó el periodista César Luis Merlo, especialista en el tema, las negociaciones entre el marcador central y la dirigencia de Núñez se encuentran en una etapa muy avanzada. El futbolista, hincha confeso de la institución, firmaría un vínculo por 18 meses para reforzar un plantel que necesita solidez en su última línea.

Embed Fui a @Vorterix y conté que Otamendi está "muy avanzado" a River por 18 meses. pic.twitter.com/dDWmFdbBjZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 6, 2026

La incorporación de Otamendi representaría uno de los movimientos más fuertes del mercado de pases, y se suma a los retornos de otras figuras internacionales al país. Su presencia daría un salto de calidad fundamental para el conjunto que dirige técnicamente Eduardo "Chacho" Coudet de cara a los futuros compromisos internacionales, en caso de que avance en la Copa Sudamericana.

Pese al firme interés de la Major League Soccer (MLS) y los intentos del club portugués por renovar el contrato, el deseo del defensor inclinaría su decisión por el club de Núñez. El referente de la Albiceleste quiere vestir la camiseta del equipo de sus amores y ponderará su regreso al país por sobre las tentadoras ofertas económicas que recibió desde Estados Unidos.