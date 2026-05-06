6 de mayo de 2026 Inicio
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El banco que predijo que Argentina sería campeón pronosticó cómo le irá a la Selección en el Mundial 2026

El modelo matemático de inversión Panmure Liberum había pronosticado los títulos de Alemania, Francia y Argentina en las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022, respectivamente.

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El banco de inversión Panmure Liberum aseguró que la Selección perderá en cuartos de final frente a Portugal.

El banco de inversión Panmure Liberum aseguró que la Selección perderá en cuartos de final frente a Portugal.

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A poco más de un mes para que empiece el Mundial 2026 comenzaron a surgir las predicciones de quién será el ganador de esta nueva edición mundialista. En esa línea, el banco de inversión Panmure Liberum reveló cómo le irá a la Selección en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El banco es el mismo que acertó los campeones en los últimos tres mundiales en las que Alemania, Francia y Argentina, de 2014, 2018 y 2022, respectivamente alzaron la copa dorada y sobre la Scaloneta, esta vez el final no será el mejor.

De acuerdo a su predicción, durante la fase de grupos, la Selección comandada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni tiene un 91% de posibilidades de situarse entre los dos mejores del cuarteto que completa con Austria, Argelia y Jordania.

Sin embargo, su destino se complica en cuartos, cuando enfrentaría a Portugal, según el pronóstico: “El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada”.

“Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”, escribió el estratega.

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Quién llegará a la final del Mundial 2026

Por su parte, el economista alemán Joachim Klement, con 20 años de experiencia en el sector financiero, señaló que el modelo matemático pronosticó que Países Bajos enfrentará a Portugal en la final de la Copa del Mundo de este año. Sería la primera vez que ambos equipos disputan el título más alto del fútbol y el seleccionado neerlandés se llevaría el trofeo a casa.

Según el modelo, el recorrido del conjunto naranja hasta la victoria incluiría las derrotas de Marruecos en la ronda de 32, de Canadá en octavos, y luego de Francia y de España en los cruces siguientes.

Klement explicó que el pronóstico se basa en el PBI per cápita de cada país, el tamaño de su población, la temperatura media de cada territorio, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA. A partir de estos datos estima el 55% del rendimiento de las selecciones en una Copa del Mundo; el 45% restante, admitió, es pura suerte.

El analista advierte que sus predicciones son irónicas y no deben ser tomadas en serio, pero acertó las últimas tres, meses antes de que comenzara el torneo más esperado por los hinchas de todo el mundo.

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