Jugó una final de un Mundial con la Selección argentina y causó sorpresa con una decisión contundente El futbolista que marcó una era en el seleccionado nacional decidió cerrar su carrera y proyecta un nuevo camino fuera de las canchas. Por + Seguir en







Romero fue figura en la semifinal del Mundial 2014 ante Países Bajos.

Sergio “Chiquito” Romero se retiró del fútbol profesional a los 39 años .

Fue finalista del Mundial Brasil 2014 y arquero récord de la Selección Argentina con 96 partidos .

Tuvo una extensa trayectoria en Europa y ganó títulos en Inglaterra y Países Bajos .

Ya inició su transición para convertirse en entrenador tras obtener su licencia en 2023. El futbolista que jugó una final de un Mundial con la Selección argentina en 2014 y anunció su retiro es Sergio “Chiquito” Romero, de último paso por Argentinos Juniors, quien a los 39 años decidió ponerle fin a su carrera profesional y dar el salto a la dirección técnica.

El arquero, surgido de Racing, fue una de las piezas más importantes del seleccionado durante más de una década y protagonista de uno de los ciclos más recordados de la Albiceleste, especialmente por su actuación en las semifinales del Mundial de 2014 frente a Países Bajos.

Su decisión llega tras varios meses sin actividad oficial, luego de haber quedado libre de Argentinos Juniors a fines de 2025, en un contexto marcado por lesiones, menor continuidad y cambios en su rol dentro de los equipos.

Chiquito Romero Tuvo pasos por grandes clubes de Europa como Manchester United. La carrera de Chiquito Romero Romero construyó una trayectoria extensa tanto a nivel de clubes como en la Selección Argentina. En el plano internacional, defendió los arcos de equipos como AZ Alkmaar, Mónaco, Sampdoria y Manchester United, donde logró títulos importantes como la Europa League.

Sin embargo, su legado más fuerte está ligado al seleccionado nacional. Con 96 presencias, se mantiene como el arquero con más partidos en la historia de Argentina y fue protagonista en el camino hacia la final del Mundial de Brasil 2014. Su actuación en la semifinal ante Países Bajos, donde se lució en la definición por penales, quedó como uno de los momentos más icónicos de su carrera y del fútbol argentino en los últimos años.

Chiquito Romero El arquero es el que más partidos disputó con la Selección Argentina. Redes sociales En el ámbito local, también tuvo un paso relevante por Boca, donde fue clave en la Copa Libertadores 2023, con actuaciones determinantes en series definidas desde los doce pasos, aunque su ciclo terminó en medio de altibajos y polémicas. Tras casi dos décadas en la élite, Romero decidió cerrar su etapa como jugador y enfocarse en su futuro como entrenador, una faceta para la que se viene preparando desde hace varios años.