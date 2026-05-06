Cómo hacer gratis con IA tu propia figurita del Mundial 2026

Se acerca la Copa del Mundo y los hinchas tienen la oportunidad, con muy pocos pasos, de recrear la imagen oficial con foto, nombre y datos, al igual que la de los jugadores.

Lionel Messi es una de las figuritas más buscadas del Mundial 2026.

El álbum del Mundial 2026 es furor desde su lanzamiento y los hinchas tienen la oportunidad de hacerse con un recuerdo único: recrear su propia figurita mediante el uso de la IA con muy pocos y simples pasos . La imagen puede ser igual a la de los jugadores de la Selección argentina con tu nombre y datos oficiales.

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Con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial la posibilidad de hacer gratis la figurita personalizable es mucho más accesible y no requiere un gran conocimiento de diseño gráfico o habilidades específicas.

Solo se necesita tener una figurita del país deseado en formato digital, otra de la persona que va a aparecer en nueva imagen y acceso a internet.

Ingresar a la IA de Gemini y adjuntar las dos imágenes mencionadas con el siguiente prompt:

En la primera imagen adjunta aparece una figurita del álbum del Mundial 2026. Voy a pedirte que me hagas una nueva figurita con las siguientes características:

1. Quitale la imagen de Lionel Messi (o el jugador que aparezca) y pongas en su lugar la imagen de la persona que te adjunto en la segunda imagen. Que la nueva foto tenga puesta la camiseta de la Selección Argentina (u otra), como la que aparece en la figurita original. Quiero que la imagen nueva tenga misma sombras, textura, luces y color de la foto original.

2. Quiero que en lugar del nombre Lionel Messi aparezca el nombre (nombre elegido).

3. Quiero que la parte de fecha de nacimiento, altura y peso aparezca: 23/04/1990/ 1,50m / 90 kg (reemplazar por los datos elegidos)

4. En la parte donde aparece Inter del Miami poner la palabra (Equipo de fútbol, colegio o empresa que trabajes).