20 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo juega la Selección argentina contra Guatemala por el amistoso tras la suspensión de la Finalissima

El equipo dirigido por Lionel Scaloni reorganizó su calendario y tendrá un nuevo compromiso antes del Mundial.

Por
La Selección jugará en el país antes del Mundial 2026.

La Selección jugará en el país antes del Mundial 2026.

  • La Selección argentina jugará el 31 de marzo un amistoso en el país.

  • El rival será Guatemala, tras la cancelación del duelo ante España.

  • La Bombonera aparece como principal candidata para albergar el partido.

  • El plantel se entrenará en el predio de Ezeiza durante la fecha FIFA.

La Selección argentina jugará contra Guatemala el martes 31 de marzo en un amistoso en el país, luego de la suspensión de la Finalissima ante España, que obligó a reorganizar la agenda en la previa del Mundial 2026. Será una prueba útil para ajustar funcionamiento y observar variantes en un contexto menos exigente.

Argentina jugará en La Bmbonera contra Mauritania
Te puede interesar:

Amistoso confirmado: Argentina jugará contra Mauritania en la Bombonera

La decisión fue tomada por la AFA en los últimos días con el objetivo de no perder ritmo de competencia y mantener una instancia de preparación antes de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, permitirá sostener la carga de trabajo planificada y evitar un bache competitivo en la fecha FIFA.

En ese contexto, el equipo de Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de volver a jugar ante su público, en lo que será uno de los últimos encuentros en suelo argentino antes del viaje al torneo. El clima local y el contacto con los hinchas también aparecen como un factor anímico clave en la recta final.

Selección contra Guatemala
La Bombonera es la principal candidata a ser sede del amistoso.

La Bombonera es la principal candidata a ser sede del amistoso.

Por qué se suspendió la Finalissima entre la Selección argentina y España

La Finalissima entre la Selección argentina y España fue suspendida por conflictos logísticos y de calendario, sumados al contexto bélico actual cercano a Doha, Qatar, que iba a ser la sede del partido, que afectaron la organización de los partidos programados en esa ventana FIFA. Además, el amistoso que estaba previsto frente a Qatar también quedó descartado.

Ante este escenario, la AFA optó por cerrar rápidamente un nuevo rival y definir un encuentro en el país. El duelo ante Guatemala, dirigido por Luis Fernando Tena, servirá como despedida ante los hinchas y como instancia clave para ajustar detalles futbolísticos.

Argentina vs Guatemala
El partido ante Guatemala reemplaza el duelo suspendido ante España.

El partido ante Guatemala reemplaza el duelo suspendido ante España.

El partido todavía no tiene sede confirmada, aunque La Bombonera aparece como la principal opción debido a la indisponibilidad del Monumental, que estará ocupado por recitales en esas fechas. La Selección se concentrará en el Predio Lionel Messi desde días antes del encuentro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chiqui Tapia chicaneó a los españoles en redes.

La explosiva reacción del Chiqui Tapia a las declaraciones del DT de España por la cancelación de la Finalissima

Luis de la Fuente le contestó a Alejandro Domínguez.

El DT de España le respondió a Domínguez sobre la Finalissima contra Argentina

El jugador priorizó las oportunidades deportivas por sobre otros factores.

El talento alemán que eligió jugar para Argelia y enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

La camiseta tiene diferentes versiones.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi fue modelo de la presentación.

La Selección argentina presentó la camiseta alternativa para el Mundial 2026

La mediática defendió su derecho a la palabra sobre cualquier tema que considera necesario.

"Agradezcan que hablé poco": el aviso de Cami Mayan tras el ataque de Coscu

Rating Cero

Distintas situaciones internas fueron debilitando el lazo.

Gustavo López se separó tras 30 años y sorprendió a todos: qué fue lo que sucedió

La mediática dio su versión luego de ser liberada por no tener pruebas en su contra.

El demoledor relato de Luciana Martínez, la exGran Hermano acusada de robo: "Sentí miedo todo el tiempo"

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.
play

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin.
play

Esta famosa serie de Netflix con Cillian Murphy tiene su película final y está dando que hablar: ¿de qué se trata?

La miniserie, dirigida por Gustavo Lipsztein y Fernando Coimbra, consta de 6 episodios y narra el desastre nuclear real ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Emergencia radioactiva, la miniserie brasileña que está llamando la atención de todos

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de la N roja y están en tendencia
play

Este documental de Netflix sobre la nueva tendencia de jóvenes para ser "machos alfa" está dando que hablar: cómo se llama

últimas noticias

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Ideal para una entrada: cómo hacer champiñones rellenos en la air fryer en pocos minutos

Hace 22 minutos
Distintas situaciones internas fueron debilitando el lazo.

Gustavo López se separó tras 30 años y sorprendió a todos: qué fue lo que sucedió

Hace 26 minutos
María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo.

Murió María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo

Hace 30 minutos
La mediática dio su versión luego de ser liberada por no tener pruebas en su contra.

El demoledor relato de Luciana Martínez, la exGran Hermano acusada de robo: "Sentí miedo todo el tiempo"

Hace 1 hora
play
La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

Hace 1 hora