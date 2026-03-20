Cuándo juega la Selección argentina contra Guatemala por el amistoso tras la suspensión de la Finalissima El equipo dirigido por Lionel Scaloni reorganizó su calendario y tendrá un nuevo compromiso antes del Mundial. Por + Seguir en







La Selección jugará en el país antes del Mundial 2026.

La Selección argentina jugará el 31 de marzo un amistoso en el país.

El rival será Guatemala, tras la cancelación del duelo ante España.

La Bombonera aparece como principal candidata para albergar el partido.

El plantel se entrenará en el predio de Ezeiza durante la fecha FIFA. La Selección argentina jugará contra Guatemala el martes 31 de marzo en un amistoso en el país, luego de la suspensión de la Finalissima ante España, que obligó a reorganizar la agenda en la previa del Mundial 2026. Será una prueba útil para ajustar funcionamiento y observar variantes en un contexto menos exigente.

La decisión fue tomada por la AFA en los últimos días con el objetivo de no perder ritmo de competencia y mantener una instancia de preparación antes de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, permitirá sostener la carga de trabajo planificada y evitar un bache competitivo en la fecha FIFA.

En ese contexto, el equipo de Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de volver a jugar ante su público, en lo que será uno de los últimos encuentros en suelo argentino antes del viaje al torneo. El clima local y el contacto con los hinchas también aparecen como un factor anímico clave en la recta final.

Selección contra Guatemala La Bombonera es la principal candidata a ser sede del amistoso. @Argentina Por qué se suspendió la Finalissima entre la Selección argentina y España La Finalissima entre la Selección argentina y España fue suspendida por conflictos logísticos y de calendario, sumados al contexto bélico actual cercano a Doha, Qatar, que iba a ser la sede del partido, que afectaron la organización de los partidos programados en esa ventana FIFA. Además, el amistoso que estaba previsto frente a Qatar también quedó descartado.

Ante este escenario, la AFA optó por cerrar rápidamente un nuevo rival y definir un encuentro en el país. El duelo ante Guatemala, dirigido por Luis Fernando Tena, servirá como despedida ante los hinchas y como instancia clave para ajustar detalles futbolísticos.

Argentina vs Guatemala El partido ante Guatemala reemplaza el duelo suspendido ante España. El partido todavía no tiene sede confirmada, aunque La Bombonera aparece como la principal opción debido a la indisponibilidad del Monumental, que estará ocupado por recitales en esas fechas. La Selección se concentrará en el Predio Lionel Messi desde días antes del encuentro.