Amistoso confirmado: Argentina jugará contra Mauritania en la Bombonera

Después de las especulaciones, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a su par africano el viernes 27 de marzo a partir de las 20.15.

La Selección argentina comenzará a despedirse de su público antes de viajar para defender el título en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Después de varios idas y vueltas, se confirmó que el rival del partido en la Bombonera será Mauritania.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un nuevo compromiso en el país en el marco de la Fecha FIFA, como parte de la antesala al Mundial 2026. Así las cosas, el encuentro se disputará el viernes 27 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera, quedando a la espera de conocer el segundo rival de la doble fecha.

En cuanto a la organización, desde la AFA confirmaron que este sábado se darán a conocer los valores de las entradas , que saldrán a la venta el próximo lunes.

Como novedad, la Asociación del Fútbol Argentino informó que Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli finalmente se sumarán a la convocatoria de la doble fecha FIFA. Ambos habían quedado afuera del corte informado inicialmente.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 . Lionel Messi fue el modelo principal de la campaña que se publicó durante la madrugada con un diseño innovador.

Además de las líneas tradicionales de Adidas, se sumaron las franjas en el cuello, las mangas junto con el logo de la AFA y los números de cada jugador. Los dígitos fueron colocados en el costado derecho del pecho para poner en el pecho el parche de campeón del 2022.

El nombre de cada uno de los seleccionados figura en la parte superior de la espalda. Un detalle que llamó la atención es que debajo del tradicional sol de mayo con el texto ARGENTINA hay una bandera pintada al mejor estilo porteño.

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La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.

También hay una versión alternativa que es con la camiseta manga larga, al igual que la remera de Messi, tendrá un valor de $249.999.