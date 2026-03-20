20 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Amistoso confirmado: Argentina jugará contra Mauritania en la Bombonera

Después de las especulaciones, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a su par africano el viernes 27 de marzo a partir de las 20.15.

Por
Argentina jugará en La Bmbonera contra Mauritania

Argentina jugará en La Bmbonera contra Mauritania

X (@Argentina)

La Selección argentina comenzará a despedirse de su público antes de viajar para defender el título en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Después de varios idas y vueltas, se confirmó que el rival del partido en la Bombonera será Mauritania.

La Selección jugará en el país antes del Mundial 2026.
Te puede interesar:

Cuándo juega la Selección argentina contra Guatemala por el amistoso tras la suspensión de la Finalissima

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un nuevo compromiso en el país en el marco de la Fecha FIFA, como parte de la antesala al Mundial 2026. Así las cosas, el encuentro se disputará el viernes 27 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera, quedando a la espera de conocer el segundo rival de la doble fecha.

Lionel Scaloni 4-6
Lionel Scaloni sumó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli a la convocatoria.

Lionel Scaloni sumó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli a la convocatoria.

En cuanto a la organización, desde la AFA confirmaron que este sábado se darán a conocer los valores de las entradas, que saldrán a la venta el próximo lunes.

Como novedad, la Asociación del Fútbol Argentino informó que Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli finalmente se sumarán a la convocatoria de la doble fecha FIFA. Ambos habían quedado afuera del corte informado inicialmente.

La Selección argentina presentó la camiseta alternativa para el Mundial 2026

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Messi fue el modelo principal de la campaña que se publicó durante la madrugada con un diseño innovador.

Además de las líneas tradicionales de Adidas, se sumaron las franjas en el cuello, las mangas junto con el logo de la AFA y los números de cada jugador. Los dígitos fueron colocados en el costado derecho del pecho para poner en el pecho el parche de campeón del 2022.

El nombre de cada uno de los seleccionados figura en la parte superior de la espalda. Un detalle que llamó la atención es que debajo del tradicional sol de mayo con el texto ARGENTINA hay una bandera pintada al mejor estilo porteño.

Selección argentina

La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.

También hay una versión alternativa que es con la camiseta manga larga, al igual que la remera de Messi, tendrá un valor de $249.999.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chiqui Tapia chicaneó a los españoles en redes.

La explosiva reacción del Chiqui Tapia a las declaraciones del DT de España por la cancelación de la Finalissima

Luis de la Fuente le contestó a Alejandro Domínguez.

El DT de España le respondió a Domínguez sobre la Finalissima contra Argentina

El jugador priorizó las oportunidades deportivas por sobre otros factores.

El talento alemán que eligió jugar para Argelia y enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

La camiseta tiene diferentes versiones.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

Boca en busca de consagrarse en la Libertadores.

Cuánto dinero podría ganar Boca por jugar la Copa Libertadores 2026

Lionel Messi fue modelo de la presentación.

La Selección argentina presentó la camiseta alternativa para el Mundial 2026

Rating Cero

Distintas situaciones internas fueron debilitando el lazo.

Gustavo López se separó tras 30 años y sorprendió a todos: qué fue lo que sucedió

La mediática dio su versión luego de ser liberada por no tener pruebas en su contra.

El demoledor relato de Luciana Martínez, la exGran Hermano acusada de robo: "Sentí miedo todo el tiempo"

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.
play

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin.
play

Esta famosa serie de Netflix con Cillian Murphy tiene su película final y está dando que hablar: ¿de qué se trata?

La miniserie, dirigida por Gustavo Lipsztein y Fernando Coimbra, consta de 6 episodios y narra el desastre nuclear real ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Emergencia radioactiva, la miniserie brasileña que está llamando la atención de todos

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de la N roja y están en tendencia
play

Este documental de Netflix sobre la nueva tendencia de jóvenes para ser "machos alfa" está dando que hablar: cómo se llama

últimas noticias

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Ideal para una entrada: cómo hacer champiñones rellenos en la air fryer en pocos minutos

Hace 26 minutos
Distintas situaciones internas fueron debilitando el lazo.

Gustavo López se separó tras 30 años y sorprendió a todos: qué fue lo que sucedió

Hace 30 minutos
María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo.

Murió María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo

Hace 34 minutos
La mediática dio su versión luego de ser liberada por no tener pruebas en su contra.

El demoledor relato de Luciana Martínez, la exGran Hermano acusada de robo: "Sentí miedo todo el tiempo"

Hace 1 hora
play
La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

Hace 1 hora