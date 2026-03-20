La Selección argentina presentó la camiseta alternativa para el Mundial 2026 Con Lionel Messi como modelo, se dieron a conocer las primeras imágenes del diseño innovador de Adidas que causó furor en las redes sociales. Por + Seguir en







Lionel Messi fue modelo de la presentación. Redes sociales

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lionel Messi fue el modelo principal de la campaña que se publicó durante la madrugada con un diseño innovador.

Además de las líneas tradicionales de Adidas, se sumaron las franjas en el cuello, las mangas junto con el logo de la AFA y los números de cada jugador. Los dígitos fueron colocados en el costado derecho del pecho para poner en el pecho el parche de campeón del 2022.

El nombre de cada uno de los seleccionados figura en la parte superior de la espalda. Un detalle que llamó la atención es que debajo del tradicional sol de mayo con el texto ARGENTINA hay una bandera pintada al mejor estilo porteño.

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adidas presentó la flamante casaca alternativa de la Scaloneta para la gran cita



El diseño presenta una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, que celebra las diferentes… pic.twitter.com/cIh7tygQHy — Diario Olé (@DiarioOle) March 20, 2026 La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.