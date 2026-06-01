¿Cábala? El detalle de la habitación de Messi en Kansas que ilusiona a los hinchas para el Mundial 2026

Lionel Messi se trasladó en un vuelo privado desde Fort Lauderdale, acompañado de Rodrigo De Paul, y ambos fueron del último grupo del combinado albiceleste en arribar a la concentración en el Hotel Origin de la ciudad de Kansas, ciudad donde disputarán el debut de la Copa del Mundo 2026 ante Argelia. Al arribar, un detalle del establecimiento llamó la atención de los hinchas y generó mucha ilusión acerca del sueño de conquistar la cuarta estrella.
Cuando ambos futbolistas ingresaron a sus respectivos cuartos fue donde se produjo un acontecimiento particular que despertó gran entusiasmo entre los seguidores del conjunto nacional. En las redes sociales se hizo viral una imagen del ingreso a la pieza de Messi que mostraba el número 202. La ilusión tiene que ver con que, al sumar esos dígitos, el resultado da 4, lo que podría ser una señal de que Argentina ganaría el Mundial 2026.
De inmediato, surgieron los paralelismos con lo acontecido en la Copa del Mundo de Qatar hace tres años en Doha, ocasión en la que Leo se hospedó en la Universidad de Qatar en la habitación 201 (2+1=3) y la Albiceleste conquistó la tercera estrella de su palmarés. Otra situación que guarda similitud con lo acontecido en la anterior cita mundialista es que Messi se hospedará solo. Desde el momento en que el Kun Agüero se alejó de la selección nacional, el atacante del Inter Miami no comparte la habitación con ningún compañero.
Cuándo son los amistosos de Argentina antes del Mundial 2026
El combinado albiceleste pondrá en marcha este lunes sus entrenamientos con vistas a la Copa del Mundo 2026 en Kansas, la localidad que servirá como base principal a lo largo de la primera fase de este torneo. Durante el domingo, los futbolistas que viajaron desde Buenos Aires llevaron a cabo tareas de baja intensidad en el espacio de entrenamiento diseñado en las instalaciones del Origin Hotel Kansas City, sitio de alojamiento del combinado argentino.
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Previo al comienzo de la Copa del Mundo, el combinado albiceleste afrontará dos compromisos preparatorios en Estados Unidos con el propósito de pulir aspectos tácticos y de condición física. El primer encuentro se desarrollará contra Honduras el sábado 6 de junio a partir de las 21 (horario de Argentina) en el escenario Kyle Field de Texas. El conjunto nacional se impuso en los tres choques previos ante el equipo centroamericano. El útlimo encuentro concluyó con un triunfo por 3-0 durante el año 2022.
Posteriormente, la Scaloneta se cruzará con Islandia el martes 9 de junio a las 22 (horario de Argentina) en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn. Dicho compromiso establecerá un hito histórico, debido a que será el primer encuentro de fútbol de ese estadio a lo largo de sus 87 años. Asimismo, ambos equipos se verán las caras nuevamente desde aquella igualdad 1-1 en la presentación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018.