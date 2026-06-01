Listas confirmadas: todos los jugadores del fútbol argentino que jugarán el Mundial 2026

Además de Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay son los países que contarán con jugadores que son parte del torneo nacional y viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa del Mundo.

Los campeones del mundo, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes se aseguraron un lugar en el Mundial 2026

La fecha límite para confirmar las listas con los 26 jugadores que serán parte del Mundial 2026 es este 30 de mayo y varias selecciones sudamericanas tendrán en su plantel a varios futbolistas que son parte del fútbol argentino .

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Además de Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay son los países que contarán con jugadores que son parte del torneo nacional y viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa del Mundo.

Más allá del orgullo de cada club por tener un jugador en el máximo certamen futbolístico, también contarán con la buena noticia: tendrán un ingreso económico por cada aporte. Según está establecido, la FIFA entregará 11 mil dólares diarios por futbolista , es decir, desde el inicio de la concentración hasta donde llegue su seleccionado, para cada equipo a manera de compensación.

“Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores” , expresó el presidente de la Federación, Gianni Infantino, respecto al dinero que se destinará al reconocimiento por aportar deportistas de élite a la competencia. De igual modo, los montos a cada club podrían variar, ya que cada deportista pudo haber cambiado de club y el monto deberá dividirse en cada club donde jugó, teniendo en cuenta los últimos dos años.

En la prelista de 55 jugadores, Lionel Scaloni había incluido a 12 futbolistas que juegan en River, Boca y Racing. Sin embargo, terminó optando por 2 campeones de mundo del River y Boca: Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

Fuera de la lista quedaron:

River: Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.

Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Boca: Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda

Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda Racing: Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

seleccion lista 26 mundial 2026

Colombia

El combinado cafetero, conducido por Néstor Lorenzo, fue el primero en dar a conocer la delegación que disputará la cita mundialista antes de la fecha límite y en ello, Vélez, Independiente, River y Rosario Central son los equipos del ámbito local que tendrán representación en el torneo.

River: Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño Vélez: Álvaro Montero

Álvaro Montero Independiente: Santiago Arias

Santiago Arias Rosario Central: Jaminton Campaz

colombia lista 26

Mientras que fuera de los 26 quedaron Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, Johan Romaña de San Lorenzo y Edwin Cetré de Estudiantes.

Ecuador

Sebastián Beccacece había incluido en su prelista a Hernán Galíndez y Jordy Caicedo de Huracán y Kendry Páez de River y finalmente los tres pasaron el corte final y serán parte de la cita mundialista.

convocados ecuador

Paraguay

Gustavo Alfaro cuenta con una gran cantidad de jugadores del fútbol argentino: en total incluyó a 14 futbolistas que son parte de Boca, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central, Talleres, Lanús, Huracán, Newell’s, Belgrano, Independiente Rivadavia y Barracas Central. Sin embargo, en el corte de lista, finalmente convocó a cinco:

San Lorenzo : Orlando Gill

: Orlando Gill Independiente: Gabriel Ávalos

Gabriel Ávalos Lanús: José Canale

José Canale Talleres: Alexandro Maidana

Alexandro Maidana Independiente Rivadavia: Álex Arce

paraguay lista

Uruguay

Marcelo Bielsa tenía en solo a tres futbolistas de Estudiantes La Plata, River y Defensa y Justicia. Sin embargo, El Loco terminó definiéndose por el arquero del Pincha, Fernando Muslera, quien disputará su quinto torneo mundialista, y el lateral del Millonario, Matías Viña. Luciano González, del Halcón de Varela, quedó fuera.