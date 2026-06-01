1 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Listas confirmadas: todos los jugadores del fútbol argentino que jugarán el Mundial 2026

Además de Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay son los países que contarán con jugadores que son parte del torneo nacional y viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa del Mundo.

Ileana Brandan
Por
Ileana Brandan
Los campeones del mundo

Los campeones del mundo, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes se aseguraron un lugar en el Mundial 2026

Daiana Fernández

La fecha límite para confirmar las listas con los 26 jugadores que serán parte del Mundial 2026 es este 30 de mayo y varias selecciones sudamericanas tendrán en su plantel a varios futbolistas que son parte del fútbol argentino.

El lateral neozelandes ya había jugado contra un equipo argentino.
Te puede interesar:

El día que Tim Payne jugó contra un equipo argentino: pocos lo sabían

Además de Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay son los países que contarán con jugadores que son parte del torneo nacional y viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa del Mundo.

Más allá del orgullo de cada club por tener un jugador en el máximo certamen futbolístico, también contarán con la buena noticia: tendrán un ingreso económico por cada aporte. Según está establecido, la FIFA entregará 11 mil dólares diarios por futbolista, es decir, desde el inicio de la concentración hasta donde llegue su seleccionado, para cada equipo a manera de compensación.

“Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores”, expresó el presidente de la Federación, Gianni Infantino, respecto al dinero que se destinará al reconocimiento por aportar deportistas de élite a la competencia. De igual modo, los montos a cada club podrían variar, ya que cada deportista pudo haber cambiado de club y el monto deberá dividirse en cada club donde jugó, teniendo en cuenta los últimos dos años.

Mundial 2026: uno por uno, cuáles son los jugadores convocados por sus selecciones

Argentina

En la prelista de 55 jugadores, Lionel Scaloni había incluido a 12 futbolistas que juegan en River, Boca y Racing. Sin embargo, terminó optando por 2 campeones de mundo del River y Boca: Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

Fuera de la lista quedaron:

  • River: Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.
  • Boca: Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda
  • Racing: Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
seleccion lista 26 mundial 2026

Colombia

El combinado cafetero, conducido por Néstor Lorenzo, fue el primero en dar a conocer la delegación que disputará la cita mundialista antes de la fecha límite y en ello, Vélez, Independiente, River y Rosario Central son los equipos del ámbito local que tendrán representación en el torneo.

  • River: Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño
  • Vélez: Álvaro Montero
  • Independiente: Santiago Arias
  • Rosario Central: Jaminton Campaz
colombia lista 26

Mientras que fuera de los 26 quedaron Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, Johan Romaña de San Lorenzo y Edwin Cetré de Estudiantes.

Ecuador

Sebastián Beccacece había incluido en su prelista a Hernán Galíndez y Jordy Caicedo de Huracán y Kendry Páez de River y finalmente los tres pasaron el corte final y serán parte de la cita mundialista.

convocados ecuador

Paraguay

Gustavo Alfaro cuenta con una gran cantidad de jugadores del fútbol argentino: en total incluyó a 14 futbolistas que son parte de Boca, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central, Talleres, Lanús, Huracán, Newell’s, Belgrano, Independiente Rivadavia y Barracas Central. Sin embargo, en el corte de lista, finalmente convocó a cinco:

  • San Lorenzo: Orlando Gill
  • Independiente: Gabriel Ávalos
  • Lanús: José Canale
  • Talleres: Alexandro Maidana
  • Independiente Rivadavia: Álex Arce

paraguay lista

Uruguay

Marcelo Bielsa tenía en solo a tres futbolistas de Estudiantes La Plata, River y Defensa y Justicia. Sin embargo, El Loco terminó definiéndose por el arquero del Pincha, Fernando Muslera, quien disputará su quinto torneo mundialista, y el lateral del Millonario, Matías Viña. Luciano González, del Halcón de Varela, quedó fuera.

uruguay lista

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La llamativa coincidencia del capitán argentino.

¿Cábala? El detalle de la habitación de Messi en Kansas que ilusiona a los hinchas para el Mundial 2026

La herramienta llegará de forma progresiva a todos los dispositivos.

Cómo es la nueva función de WhatsApp para seguir los partidos del Mundial 2026

Leandro Paredes en la Selección argentina.

Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

El arquero de la Selección argentina, Dibu Martínez.

Dibu Martínez mostró su dedo fracturado antes del Mundial 2026 y causó preocupación

Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Scaloni.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

Convocatoria y dorsales confirmados para el Mundial

Uno por uno: cuáles son todos los dorsales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Rating Cero

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Emilia Mernes, reconocida en la localidad donde nació.

El incómodo homenaje que le hicieron a Emilia Mernes: el detalle Tini Stoessel que arruinó todo

La organización abrió la venta anticipada bajo la modalidad Early Bird.

Lollapalooza Argentina 2027: cuándo es y cómo comprar las entradas

Charlotte Caniggia es una de las protagonistas del reality y volvió a ser el centro de atención.

Gran Hermano: Charlotte Caniggia rompió el reglamento y generó polémica por lo que hizo

El conductor se mostró furioso con los participantes.

"No esperen más de mí": Santiago del Moro se cansó y lanzó una severa advertencia en Gran Hermano

En una encuesta figura con el 48,3% de los votos.

Horas decisivas: se supo quién se irá de Gran Hermano, según una encuesta

últimas noticias

Cuanto antes se compre el abono, menor será el costo final.

Lollapalooza Argentina 2027: cuánto sale el pase por los tres días

Hace 6 minutos
Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Se conocieron los primeros datos de la autopsia a Agostina Vega: qué revelaron los estudios

Hace 12 minutos
Claudo Barrelier, en el ojo de la tormenta mientras avanza la investigación.

Se filtró un audio de Barrelier sobre el femicidio de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado"

Hace 19 minutos
El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido

El exabogado de Barrelier apuntó contra la Justicia: "Este despreciable ser humano jamás tendría que haber salido"

Hace 20 minutos
La Guerra de Medio Oriente hizo suspender los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita en Fórmula 1.

La Fórmula 1, en riesgo por la suspensión de otras dos carreras: "Tenemos un plan de emergencia"

Hace 25 minutos