Dibu Martínez mostró su dedo fracturado antes del Mundial 2026 y causó preocupación

El arquero de la Selección argentina viajó a Kansas City para sumarse al plantel por la Copa del Mundo y expuso cómo se encuentra de su lesión, que se produjo en la previa de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo.

Emiliano "Dibu" Martínez generó preocupación debido a que viajó con un dedo vendado a Kansas City , donde la Selección argentina tendrá su base durante el Mundial 2026. El arquero de Aston Villa y la albiceleste sufrió una fractura previo al partido contra Friburgo por la final de la Europa League , en el que los Villanos se impusieron 3-0 y consiguieron el título.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

El defensor Lisandro Martínez publicó una foto en Instagram mientras viajaba junto al arquero rumbo a Kansas City, en la que se los observa sonrientes. No obstante, causó inquietud por la imagen del dedo del futbolista de 33 años, quien no jugará los amistosos frente a Honduras e Islandia previstos para el 6 y 9 de junio respectivamente, con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al debut en la cita mundialista ante Argelia el 16 de junio.

En diálogo con ESPN, Martínez se había referido a su lesión antes del encuentro entre Aston Villa y Friburgo, que se jugó en Turquía: "La verdad que es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. No hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo. Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado, pero son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender a Aston Villa".

La delegación de la Selección argentina de fútbol aterrizó este domingo en Kansas City, Estados Unidos , para dar comienzo a la concentración de cara al Mundial 2026 . Los campeones del mundo se instalaron en su base de operaciones con el claro propósito de revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

El contingente inicial estuvo compuesto por 18 de los 26 profesionales que integran la lista oficial de convocados. Los ocho jugadores restantes de la nómina, entre ellos el capitán Lionel Messi, se trasladarán de manera directa hacia la concentración norteamericana en el transcurso de las próximas horas.

La emotiva publicación de Dibu Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial

En la previa del viaje de la Selección argentina a Estados Unidos para encarar la preparación final de cara al Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una emotiva publicación en sus redes sociales dedicada a su familia.

El arquero campeón del mundo publicó un carrusel de imágenes en Instagram en el que se lo vio disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas. Acompañó las fotografías con un mensaje cargado de sentimiento.

“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió Martínez, quien recibió miles de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

En las imágenes se ven distintos momentos de intimidad familiar durante sus vacaciones, en una pausa que llegó después de una temporada intensa en Europa y antes de afrontar un nuevo desafío con la camiseta albiceleste.