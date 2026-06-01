1 de junio de 2026 Inicio
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El DT que dirigirá en el Mundial 2026 y suena en Boca para reemplazar a Claudio Úbeda

Un actual entrenador mundialista es una de los deseos de Juan Román Riquelme para la segunda parte del año.

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El entrenador que le gusta a Riquelme de cara al segundo semestre.

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La temprana eliminación de Boca de la Copa Libertadores 2026 provocó serias consecuencias en la institución y apresuró una decisión que ya venía tomando fuerza en la dirigencia. Con el ciclo de Claudio Úbeda totalmente concluido, Juan Román Riquelme comenzó las gestiones para encontrar un reemplazante y hay un nombre que gana cada vez más terreno.

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El máximo candidato por el que apostaría Riquelme sería Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia y uno de los técnicos argentinos de más destacado rendimiento en el ámbito de las selecciones. Según distintas versiones, el DT mundialista encabeza la lista de preferencias para asumir en el banco de Boca luego del receso que durará hasta julio.

Nestor Lorenzo

Mientras que los futbolistas gozan de algunas jornadas de descanso previo al arranque de los trabajos preparatorios, en Brandsen 805 trabajan a contrarreloj con el fin de determinar quién asumirá la conducción técnica. La intención es que el nuevo cuerpo técnico esté definido antes del retorno a las prácticas, pautado para el 18 de junio en Boca Predio.

La carrera de Néstor Lorenzo, el DT que suena en Boca

El nombre de Néstor Lorenzo irrumpe con fuerza en el mundo Boca como la principal opción de Juan Román Riquelme para conducir el destino futbolístico del club. Su presente como director técnico de la Selección de Colombia, donde consolidó un proceso con un estilo de juego pragmático y de gran solidez defensiva, es el gran argumento que cautiva a la dirigencia xeneize. Tras la salida de Claudio Úbeda, el perfil del experimentado entrenador es lo que busca el Xeneize para acomodar el segundo semestre del 2026.

Nestor Lorenzo 2

Antes de ponerse el buzo de entrenador, Néstor Lorenzo construyó una carrera como marcador central surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Su solidez defensiva lo llevaron a defender camisetas de peso en el fútbol local como las de San Lorenzo, Banfield, Ferro y Boca, club al que defendió a mediados de la década del 90 y que hoy lo busca en una faceta totalmente distinta.

El comienzo de su carrera en los bancos de suplentes radica en su etapa como mano derecha de José Néstor Pékerman. Durante más de una década, Lorenzo fue el ayudante de campo en los ciclos mundialistas de la Selección argentina en Alemania 2006 y de Colombia en las citas de Brasil 2014 y Rusia 2018. Haber gestionado vestuarios llenos de estrellas y convivido con las máximas exigencias del fútbol le otorgan un roce y una espalda fundamentales para soportar el día a día del club más mediático del país.

La trayectoria de Lorenzo como DT comenzó con éxito rotundo en Melgar de Perú, donde se coronó campeón local y sorprendió a nivel continental en la Copa Sudamericana. Aquella experiencia demostró su capacidad para armar equipos sumamente competitivos sin presupuestos grandes, una virtud que llamó la atención de la federación colombiana. Al mando del seleccionado cafetero, el técnico argentino potenció a figuras consagradas, promovió la renovación juvenil y devolvió al equipo a los primeros planos de América.

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