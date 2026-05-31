31 de mayo de 2026 Inicio
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La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

El cuerpo técnico y gran parte de los futbolistas convocados pisaron suelo estadounidense este domingo. El búnker del vigente campeón mundial centralizará las tareas físicas previas al debut oficial frente a Argelia.

Por
Enzo Fernández

Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Scaloni.

La delegación de la Selección argentina de fútbol aterrizó este domingo en Kansas City, Estados Unidos, para dar comienzo a la concentración de cara al Mundial 2026. Los campeones del mundo se instalaron en su base de operaciones con el claro propósito de revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

Convocatoria y dorsales confirmados para el Mundial
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El contingente inicial estuvo compuesto por 18 de los 26 profesionales que integran la lista oficial de convocados. Los ocho jugadores restantes de la nómina, entre ellos el capitán Lionel Messi, se trasladarán de manera directa hacia la concentración norteamericana en el transcurso de las próximas horas.

El búnker albiceleste se estableció en el Hotel Origin, un predio moderno que cuenta con reformas específicas para la comodidad de la delegación. A corta distancia del hotel, los deportistas realizarán los trabajos de campo en el complejo de alto rendimiento Sporting KC Training Centre.

El cronograma formal de actividades comenzará el lunes primero de junio bajo las órdenes directas del entrenador Lionel Scaloni. Esta primera etapa de entrenamientos contemplará rutinas de alta exigencia destinadas a verificar el estado físico de cada uno de los futbolistas.

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El calendario del equipo incluye encuentros amistosos y la fase de grupos

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.

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