1 de junio de 2026 Inicio
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Quiénes son los campeones de la Champions League que jugarán el Mundial 2026

Conocé a todos los jugadores campeones con el Paris Saint-Germain que estarán en la Copa del Mundo.

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Estos son los jugadores campeones con PSG que jugarán el Mundial.

Estos son los jugadores campeones con PSG que jugarán el Mundial.

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  • El Paris Saint-Germain se quedó con la “orejona” frente al Arsenal.
  • Más de 10 jugadores del elenco francés estarán en la Copa del Mundo.
  • En la lista hay futbolistas europeos, sudamericanos, asiáticos y africanos.
  • El Mundial comienza el 11 de junio.

El pasado sábado 30 de mayo se disputó la final de la máxima competición de clubes de Europa en Budapest. El trámite arrancó favorable para el Arsenal, que se puso en ventaja a los 6 minutos gracias a un tanto de Kai Havertz. En la segunda etapa, el Paris Saint-Germain igualó las acciones con un gol de penal de Ousmane Dembélé. Tras el empate 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, la definición se fue al punto de penal. Aquí se impuso el equipo francés por 4-3 y de esta manera logró la segunda Champions en su historia.

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El PSG tiene un plantel plagado de jugadores de élite que estarán presentes en el Mundial que comenzará en 10 días. Cuenta con futbolistas de todos los continentes menos Oceanía. Muchos de ellos integran selecciones del lote de candidatas a llegar lejos en el certamen.

Como era de esperar, Francia es el país que acumula más jugadores del equipo parisino en su convocatoria. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Desiré Doué y Lucas Hernández jugarán para “Les Blues”.

Doue figura del PSG
Désiré Doué figura en PSG y Francia.

Désiré Doué figura en PSG y Francia.

Portugal llega a la Copa del Mundo como una de las selecciones más fuertes de Europa, que además cuenta con la motivación de ser el último mundial de Cristiano Ronaldo. Entre sus filas se encuentran 4 jugadores del PSG: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. Por su parte, España, vigente campeón de la Eurocopa, citó a Fabián Ruiz, pieza clave en la mitad de la cancha tanto para Luis Enrique en París como para Luis de la Fuente en La Roja.

Marruecos cuenta con uno de los mejores laterales derechos del mundo como Achraf Hakimi, quien se convirtió en el jugador africano con más títulos en la historia del fútbol tras la obtención de la Champions. Asia también tendrá un representante del PSG en el Mundial. Se trata de Kang-in Lee, suplente de lujo en su club pero figura absoluta en la Selección de Corea del Sur.

Francia vs Marruecos
Achraf Hakimi con Marruecos en semifinales de Qatar 2022.

Achraf Hakimi con Marruecos en semifinales de Qatar 2022.

La dupla central titular del equipo estará representando a dos países de nuestro continente. Por un lado se encuentra Marquinhos, capitán y leyenda de la institución parisina que es pieza clave en Brasil. Por el otro, aparece Willian Pacho, un puesto fijo en la Selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece.

Qué campeones de Champions League jugarán el Mundial 2026

Estos son los 14 jugadores del PSG que jugarán la Copa del Mundo:

  • Francia: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué y Lucas Hernández.
  • Portugal: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.
nuno Mendes
Nuno Mendes y Gonçalo Ramos tras ganar la UEFA Nations League.

Nuno Mendes y Gonçalo Ramos tras ganar la UEFA Nations League.

  • Marruecos: Achraf Hakimi.
  • Corea del Sur: Kang-in Lee.
  • Brasil: Marquinhos.
  • Ecuador: Willian Pacho.
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