Italia, España, Irlanda y Escocia: qué pueblos ofrecen un sueldo por mudarse allí en 2026 Estos programas representan una oportunidad única para quienes buscan un cambio de vida radical. Por + Seguir en







Países claves de Europa ofrecen viviendas. Experiencia Joven

Varios países de Europa impulsan incentivos para repoblar zonas rurales, con ayudas al alquiler, pagos directos y programas de viviendas accesibles.

En Italia, ciudades como Mantua y pueblos como Radicondoli ofrecen subsidios de vivienda, mientras otros mantienen el plan de casas a un euro.

En España, regiones como Extremadura y localidades como Ponga o Rubiá brindan apoyo económico a familias y trabajadores remotos.

Irlanda y Escocia apuntan a zonas remotas con programas como “Our Living Islands”, que financian mudanzas y refacción de viviendas para crear comunidades sostenibles. En 2026, varios países europeos han reforzado sus estrategias para repoblar zonas rurales mediante incentivos económicos concretos. En Italia, ciudades como Mantua otorgan ayudas mensuales de hasta 150 euros para facilitar el alquiler a quienes se instalen y trabajen allí, mientras que en Radicondoli se subsidia hasta la mitad del costo de la vivienda. A su vez, localidades como Candela y Ollolai mantienen programas que incluyen pagos directos de hasta 28.000 euros para familias o iniciativas como la venta de casas a un euro, bajo la condición de restaurarlas y establecerse de forma permanente.

En España, el foco está puesto en atraer tanto a trabajadores remotos como a familias jóvenes. Regiones como Extremadura ofrecen subvenciones de hasta 15.000 euros para nómadas digitales que se comprometan a residir allí por al menos dos años. También existen propuestas más localizadas, como en Ponga, donde se brindan incentivos económicos a parejas que se radiquen de forma estable, sumando beneficios por cada hijo. En Rubiá, en tanto, se implementan ayudas mensuales para familias con el objetivo de sostener la matrícula escolar y evitar el cierre de instituciones educativas.

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Por otro lado, Irlanda y Escocia impulsan planes enfocados en comunidades insulares y territorios remotos. El programa “Our Living Islands” ofrece en Irlanda hasta 84.000 euros a quienes se muden a islas específicas y reacondicionen viviendas deshabitadas. En Escocia, el Plan Nacional de Islas 2026 prioriza el acceso a la vivienda, el desarrollo de infraestructura y el fomento del empleo en regiones como las Hébridas y las Orcadas. Estas iniciativas buscan transformar el aislamiento geográfico en una ventaja, promoviendo estilos de vida sostenibles con conectividad y contacto directo con la naturaleza.

Cuáles son los pueblos europeos que ofrecen viviendas para quienes se muden allí Vivir en Europa bajo condiciones preferenciales ya no es una idea lejana, sino una posibilidad concreta en 2026 gracias a políticas diseñadas para repoblar áreas rurales. En España, uno de los casos más llamativos es el de Arenillas, donde se ofrecen viviendas listas para habitar y oportunidades laborales con el objetivo de atraer nuevas familias. En paralelo, Italia mantiene vigente su conocido programa de casas a un euro, especialmente en regiones como Sicilia y Toscana, que exige a los compradores restaurar las propiedades para darles nueva vida.

irlanda viajeros En Irlanda, la estrategia se centra en facilitar el acceso a la vivienda en zonas aisladas mediante ayudas económicas directas. A través del programa “Our Living Islands”, el gobierno ofrece subvenciones de hasta 84.000 euros a quienes se trasladen a islas remotas y reacondicionen viviendas abandonadas. La iniciativa apunta no solo a recuperar construcciones en desuso, sino también a fomentar comunidades sostenibles en entornos naturales, alejados del ritmo de las grandes ciudades. Por su parte, Suiza presenta propuestas especialmente atractivas en pueblos como Albinen, donde las familias pueden acceder a incentivos que superan los 70.000 francos suizos, siempre que inviertan en una propiedad y se comprometan a residir a largo plazo. A esto se suman alternativas en Grecia, como la isla de Antikythera, que ofrece tierras y apoyo económico adicional. En conjunto, estas propuestas configuran una oportunidad única para quienes buscan cambiar de vida y apostar por la tranquilidad del entorno rural europeo.