3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

"Fue un finde lindo": Franco Colapinto brilló en Miami y pidió que Lionel Messi esté en todas las carreras

El piloto argentino celebró su mejor actuación en la F1 donde sumó puntos y contó con la presencia del astro del fútbol mundial, que le trajo suerte: "Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia."

Por
Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá.

Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá.

Redes sociales

Franco Colapinto tuvo un fin de semana soñado en el Gran Premio de Miami, donde brilló con una actuación que le permitió sumar puntos e igualar su mejor resultado previo en la Fórmula 1. La jornada fue aún más especial por la presencia de su máximo ídolo, Lionel Messi, quien asistió junto a su familia para alentarlo. "Un sueño hecho realidad, conocer a mi ídolo, hablar con él y recibir su apoyo junto a toda su familia", expresó emocionado el piloto de Alpine.

Colapinto se prepara para el GP de Canadá. 
Te puede interesar:

Fórmula 1: tras su gran actuación en Miami, cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto

El corredor brindó una conferencia de prensa y se mostró muy feliz por el desempeño que tuvo en pista y por el logro de la escudería: "Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo", expresó.

Asimismo, Colapinto destacó que su equipo se encuentra por buen camino a pesar de que todavía deben realizar algunos ajustes: "La largada fue complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino".

Por otro lado, el piloto argentino fue consultado por la presencia del astro del fútbol mundial junto a su familia y expresó su felicidad por haber cumplido varios sueños en pocos días. “Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas. Increíble. Estos último siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, sostuvo.

“Fue un gran fin de semana. Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia. Fue un día y un momento muy especial. Feliz de haber tenido un buen resultado y del esfuerzo de todos. Además de darle algo lindo a los argentinos”, concluyó muy contento Franco Colapinto tras su destacada actuación en Miami.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Colapinto terminó 7° en el GP de Miami, tras una penalidad a Leclerc, y marcó su mejor posición en F1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Video: otra espectacular largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

El 10 se subió al auto de Mercedes.

Imperdible: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

Video: así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

Así fue el encuentro entre Messi y Colapinto en la previa del GP de Miami

Messi llegó con su familia al Gran Premio de Miami.

Messi, presente en el GP de Miami para ver a Colapinto en la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas. 

La Fórmula 1 adelantó el Gran Premio de Miami por riesgo de tormenta eléctrica

Rating Cero

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

Luis Brandoni junto a su nieta Macarena.

La emotiva carta de la nieta de Luis Brandoni por la muerte del actor: "Intenté hablarte, pero qué ilusa"

Araceli no se calló nada y aleecionó a la periodista en redes sociales. 

Araceli González explotó en redes contra la periodista Myriam Bunin por la entrevista a su hija

últimas noticias

Honda fue la marca más vendida en abril.

La venta de motos 0km sigue en niveles récord: hubo más de 80.000 patentamientos en abril

Hace 30 minutos
La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Hace 32 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

Hace 1 hora
Biaggio y Melgarejo casi terminan a las piñas en el estacionamiento del estadio.

Escándalo en Perú: dos entrenadores argentinos casi se van a las manos después de un partido

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Hace 1 hora