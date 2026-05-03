"Fue un finde lindo": Franco Colapinto brilló en Miami y pidió que Lionel Messi esté en todas las carreras El piloto argentino celebró su mejor actuación en la F1 donde sumó puntos y contó con la presencia del astro del fútbol mundial, que le trajo suerte: "Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo, hablar con él y que me apoye con toda su familia." Por + Seguir en







Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá. Redes sociales

Franco Colapinto tuvo un fin de semana soñado en el Gran Premio de Miami, donde brilló con una actuación que le permitió sumar puntos e igualar su mejor resultado previo en la Fórmula 1. La jornada fue aún más especial por la presencia de su máximo ídolo, Lionel Messi, quien asistió junto a su familia para alentarlo. "Un sueño hecho realidad, conocer a mi ídolo, hablar con él y recibir su apoyo junto a toda su familia", expresó emocionado el piloto de Alpine.

El corredor brindó una conferencia de prensa y se mostró muy feliz por el desempeño que tuvo en pista y por el logro de la escudería: "Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo", expresó.

Asimismo, Colapinto destacó que su equipo se encuentra por buen camino a pesar de que todavía deben realizar algunos ajustes: "La largada fue complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team) Por otro lado, el piloto argentino fue consultado por la presencia del astro del fútbol mundial junto a su familia y expresó su felicidad por haber cumplido varios sueños en pocos días. “Hace una semana estábamos dando trompos y con el camión dando vueltas. Increíble. Estos último siete días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento, estoy disfrutando del momento. Es una felicidad enorme ver a Leo (Messi) otra vez. Hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. Fue eso capaz. Hay que traerlo a todas las carreras”, sostuvo.