La VTV aumenta más del 25% en mayo 2026: ¿cuánto cuesta el trámite?

- La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó un 28%, marcando el segundo ajuste en 2026.
- El costo para autos pasó a $96.968 y para motos a $36.459, reflejando una suba significativa en el mantenimiento vehicular.
- En lo que va del año, la VTV acumula un incremento total del 53%, impactando en el presupuesto de los conductores.
- Es clave respetar el cronograma por patente y gestionar el turno a tiempo para evitar multas y circular de forma legal.
La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a actualizar sus tarifas con un incremento del 28%, según lo publicado en el Boletín Oficial. Se trata del segundo ajuste en lo que va de 2026, consolidando una tendencia de subas en los costos vinculados al mantenimiento automotor y elevando el gasto necesario para cumplir con este control obligatorio de seguridad y emisiones.
Con esta actualización, el valor de la verificación para autos particulares se fijó en $96.968, dejando atrás la tarifa anterior de $75.756. En el caso de las motos, el trámite pasó de $28.484 a $36.459, reflejando también un impacto considerable en este segmento. Estos nuevos montos responden a la necesidad de adecuar el servicio a un contexto económico dinámico, aunque implican una carga cada vez mayor para los conductores.
En lo que va del año, la VTV ya acumula un aumento total del 53%, un dato que evidencia la presión creciente sobre los costos de circulación en la ciudad. Ante este escenario, resulta clave respetar el cronograma de vencimientos según la patente y gestionar el turno con anticipación para evitar sanciones, ya que contar con la oblea al día sigue siendo un requisito indispensable para circular de forma legal y segura.
A cuánto llega la VTV en mayo 2026 con el aumento
A partir de mayo de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular, tras un incremento del 28% dispuesto por el gobierno local. Con esta actualización —la segunda del año— el costo para autos particulares asciende a $96.968,19, mientras que en el caso de las motos alcanza los $36.459,72. La medida apunta a cubrir el aumento de los costos operativos y equiparar los valores con los vigentes en la Provincia de Buenos Aires, donde el servicio ya se ubica en cifras similares.
El impacto de este ajuste es considerable: en lo que va de 2026, la VTV acumula una suba del 53%, lo que obliga a los conductores a reorganizar sus gastos de mantenimiento. Además, es clave respetar el cronograma oficial —en mayo corresponde a las patentes terminadas en 5— para evitar sanciones. Circular sin la verificación al día constituye una infracción grave, con multas que pueden superar los $380.000 según el valor actualizado de la Unidad Fija.
A pesar del aumento, continúan vigentes ciertos beneficios. Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, así como personas con discapacidad titulares de vehículos, pueden acceder a la exención del arancel si cumplen con los requisitos. A esto se suma una herramienta digital que permite consultar desde el celular el historial de inspecciones y la fecha de vencimiento, simplificando la gestión del trámite en un contexto de tarifas en alza.