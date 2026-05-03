La VTV aumenta más del 25% en mayo 2026: ¿cuánto cuesta el trámite? El costo del trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá en 2026 su segundo aumento en lo que va del año. Por + Seguir en







Nuevo monto para la VTV en mayo 2026.

La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó un 28%, marcando el segundo ajuste en 2026.

El costo para autos pasó a $96.968 y para motos a $36.459, reflejando una suba significativa en el mantenimiento vehicular.

En lo que va del año, la VTV acumula un incremento total del 53%, impactando en el presupuesto de los conductores.

Es clave respetar el cronograma por patente y gestionar el turno a tiempo para evitar multas y circular de forma legal. La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a actualizar sus tarifas con un incremento del 28%, según lo publicado en el Boletín Oficial. Se trata del segundo ajuste en lo que va de 2026, consolidando una tendencia de subas en los costos vinculados al mantenimiento automotor y elevando el gasto necesario para cumplir con este control obligatorio de seguridad y emisiones.

Con esta actualización, el valor de la verificación para autos particulares se fijó en $96.968, dejando atrás la tarifa anterior de $75.756. En el caso de las motos, el trámite pasó de $28.484 a $36.459, reflejando también un impacto considerable en este segmento. Estos nuevos montos responden a la necesidad de adecuar el servicio a un contexto económico dinámico, aunque implican una carga cada vez mayor para los conductores.

vtv chascomus Chascomus Ciudad

En lo que va del año, la VTV ya acumula un aumento total del 53%, un dato que evidencia la presión creciente sobre los costos de circulación en la ciudad. Ante este escenario, resulta clave respetar el cronograma de vencimientos según la patente y gestionar el turno con anticipación para evitar sanciones, ya que contar con la oblea al día sigue siendo un requisito indispensable para circular de forma legal y segura.

A cuánto llega la VTV en mayo 2026 con el aumento A partir de mayo de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular, tras un incremento del 28% dispuesto por el gobierno local. Con esta actualización —la segunda del año— el costo para autos particulares asciende a $96.968,19, mientras que en el caso de las motos alcanza los $36.459,72. La medida apunta a cubrir el aumento de los costos operativos y equiparar los valores con los vigentes en la Provincia de Buenos Aires, donde el servicio ya se ubica en cifras similares.