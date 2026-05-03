3 de mayo de 2026 Inicio
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La VTV aumenta más del 25% en mayo 2026: ¿cuánto cuesta el trámite?

El costo del trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá en 2026 su segundo aumento en lo que va del año.

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Nuevo monto para la VTV en mayo 2026.

Nuevo monto para la VTV en mayo 2026.

  • La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó un 28%, marcando el segundo ajuste en 2026.
  • El costo para autos pasó a $96.968 y para motos a $36.459, reflejando una suba significativa en el mantenimiento vehicular.
  • En lo que va del año, la VTV acumula un incremento total del 53%, impactando en el presupuesto de los conductores.
  • Es clave respetar el cronograma por patente y gestionar el turno a tiempo para evitar multas y circular de forma legal.

La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a actualizar sus tarifas con un incremento del 28%, según lo publicado en el Boletín Oficial. Se trata del segundo ajuste en lo que va de 2026, consolidando una tendencia de subas en los costos vinculados al mantenimiento automotor y elevando el gasto necesario para cumplir con este control obligatorio de seguridad y emisiones.

Modificaciones en la VTV.
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Con esta actualización, el valor de la verificación para autos particulares se fijó en $96.968, dejando atrás la tarifa anterior de $75.756. En el caso de las motos, el trámite pasó de $28.484 a $36.459, reflejando también un impacto considerable en este segmento. Estos nuevos montos responden a la necesidad de adecuar el servicio a un contexto económico dinámico, aunque implican una carga cada vez mayor para los conductores.

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En lo que va del año, la VTV ya acumula un aumento total del 53%, un dato que evidencia la presión creciente sobre los costos de circulación en la ciudad. Ante este escenario, resulta clave respetar el cronograma de vencimientos según la patente y gestionar el turno con anticipación para evitar sanciones, ya que contar con la oblea al día sigue siendo un requisito indispensable para circular de forma legal y segura.

A cuánto llega la VTV en mayo 2026 con el aumento

A partir de mayo de 2026, los conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentan un nuevo cuadro tarifario para la Verificación Técnica Vehicular, tras un incremento del 28% dispuesto por el gobierno local. Con esta actualización —la segunda del año— el costo para autos particulares asciende a $96.968,19, mientras que en el caso de las motos alcanza los $36.459,72. La medida apunta a cubrir el aumento de los costos operativos y equiparar los valores con los vigentes en la Provincia de Buenos Aires, donde el servicio ya se ubica en cifras similares.

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El impacto de este ajuste es considerable: en lo que va de 2026, la VTV acumula una suba del 53%, lo que obliga a los conductores a reorganizar sus gastos de mantenimiento. Además, es clave respetar el cronograma oficial —en mayo corresponde a las patentes terminadas en 5— para evitar sanciones. Circular sin la verificación al día constituye una infracción grave, con multas que pueden superar los $380.000 según el valor actualizado de la Unidad Fija.

A pesar del aumento, continúan vigentes ciertos beneficios. Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, así como personas con discapacidad titulares de vehículos, pueden acceder a la exención del arancel si cumplen con los requisitos. A esto se suma una herramienta digital que permite consultar desde el celular el historial de inspecciones y la fecha de vencimiento, simplificando la gestión del trámite en un contexto de tarifas en alza.

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