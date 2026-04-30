30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Preocupación en la Selección argentina por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions League y el Mundial 2026?

El delantero de Atlético de Madrid pidió el cambio en la semifinal frente a Arsenal, con serias muestras de dolor tras una torcedura en un tobillo. El partido de vuelta frente a los ingleses será el martes 5 en Inglaterra.

Por
Tras someterse a los estudios

Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

El delantero Julián Álvarez preocupó a Lionel Scaloni y Diego Simeone, luego de salir lesionado en el partido de ida de las semifinales por la Champions League frente a Arsenal y tras someterse a los estudios correspondientes, hubo alivio en la Selección argentina y en Atlético de Madrid.

La versión de tapa blanda se puede obtener de forma gratuita con Pedidos Ya.
Te puede interesar:

Atención fanáticos del fútbol: se puede conseguir gratis el álbum de figuritas del Mundial 2026

Apenas finalizado el encuentro, el Cholo explicó que el atacante campeón del mundo le indicó que tenía un golpe y le pidió salir. “Esperemos que sea lo menos posible, pero soy optimista de que estará para el próximo encuentro”, explicó en conferencia de prensa.

En esa línea, el periodista Gastón Edul había explicado que “sintió una torcedura y salió por el dolor del momento”. Ahora, en las primeras horas de este jueves se confirmó que el delantero se sometió a los estudios correspondientes y que “está bien”.

edul julian

Por su parte, el medio Doble Amarilla especificó que el ex River solo tuvo un esguince leve de tobillo izquierdo y que “no sufrió ni lesión ósea ni muscular” en el duelo ante Arsenal por la UEFA Champions League por la ida de las semifinales, lo que le permitirá participar del choque de vuelta el próximo martes 5 de mayo a las 16 (hora argentina) en Londres.

En tal sentido, El Chiringuito estuvo en el entrenamiento de esta mañana y explicaron que “Julián, Sorlorh y Giuliano pasan pruebas por sus molestias físicas”, y estuvieron a disposición del Cholo con total normalidad.

Embed

La lesión de La Araña se produjo tras marcar un gol de penal a los 32 minutos del segundo tiempo por una torcedura en el tobillo cuando disputó un balón con Eberechi Eze: cayó al suelo con tanta mala fortuna que el británico arrastró el tobillo izquierdo de Julián. Con claros gestos de dolor, debió ser reemplazado por Álex Baena para evitar una lesión mayor en el delantero, especialmente con el Mundial cada vez más cerca.

Las lesiones de los argentinos en Atlético de Madrid que afecta a la Selección argentina

Además de la lesión de Julián Álvarez, a la Selección Argentina también les llevó preocupación el volante Giuliano Simeone quien también salió en el partido frente a Arsenal por Champions League.

Aunque el susto fue menor, la preocupación se instaló y Diego Simeone aclaró que lo del extremo solo sería el dolor del choque que tuvo con Piero Hincapié y que “salió por la sobrecarga”. Cabe recordar que en la previa a este encuentro, Simeone perdió a Nicolás González por un desgarro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Preocupa la lesión del exjugador de River.
play

Alarma en la Selección argentina: se lesionó Julián Álvarez en la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal

Su actualidad goleadora potencia seriamente sus posibilidades de estar en la máxima cita.

El argentino que la está rompiendo y sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección

Para la fase de grupos, el hincha promedio debe contar con u$s7850.

Furor por el Mundial 2026: cuánto cuesta ir a alentar a la Selección en la Copa

Nico González en la Selección argentina.

Preocupación en la Selección argentina: un futbolista clave se lesionó en la previa del Mundial 2026

El arquero podría enfrentar a Argentina en el debut del Mundial 2026.

Es hijo de una leyenda y su selección enfrentará a Argentina en el Mundial 2026

 Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido, características que lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo.

Jugó en Bayern Múnich y Manchester United, y será rival de la Argentina en el Mundial 2026: quién es

Rating Cero

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

últimas noticias

El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon

Hace 15 minutos
ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

Hace 30 minutos
Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Hace 43 minutos
Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Hace 43 minutos
Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Hace 46 minutos