Preocupación en la Selección argentina por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions League y el Mundial 2026?

El delantero de Atlético de Madrid pidió el cambio en la semifinal frente a Arsenal, con serias muestras de dolor tras una torcedura en un tobillo. El partido de vuelta frente a los ingleses será el martes 5 en Inglaterra.

Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

El delantero Julián Álvarez preocupó a Lionel Scaloni y Diego Simeone , luego de salir lesionado en el partido de ida de las semifinales por la Champions League frente a Arsenal y tras someterse a los estudios correspondientes, hubo alivio en la Selección argentina y en Atlético de Madrid.

Apenas finalizado el encuentro, el Cholo explicó que el atacante campeón del mundo le indicó que tenía un golpe y le pidió salir . “Esperemos que sea lo menos posible, pero soy optimista de que estará para el próximo encuentro”, explicó en conferencia de prensa.

En esa línea, el periodista Gastón Edul había explicado que “sintió una torcedura y salió por el dolor del momento”. Ahora, en las primeras horas de este jueves se confirmó que el delantero se sometió a los estudios correspondientes y que “está bien”.

Por su parte, el medio Doble Amarilla especificó que el ex River solo tuvo un esguince leve de tobillo izquierdo y que “no sufrió ni lesión ósea ni muscular” en el duelo ante Arsenal por la UEFA Champions League por la ida de las semifinales, lo que le permitirá participar del choque de vuelta el próximo martes 5 de mayo a las 16 (hora argentina) en Londres.

En tal sentido, El Chiringuito estuvo en el entrenamiento de esta mañana y explicaron que “Julián, Sorlorh y Giuliano pasan pruebas por sus molestias físicas”, y estuvieron a disposición del Cholo con total normalidad.

Embed Entrenamiento del Atleti tras el empate contra el Arsenal.



Julián, Sorlorh y Giuliano pasan pruebas por sus molestias físicas.



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La lesión de La Araña se produjo tras marcar un gol de penal a los 32 minutos del segundo tiempo por una torcedura en el tobillo cuando disputó un balón con Eberechi Eze: cayó al suelo con tanta mala fortuna que el británico arrastró el tobillo izquierdo de Julián. Con claros gestos de dolor, debió ser reemplazado por Álex Baena para evitar una lesión mayor en el delantero, especialmente con el Mundial cada vez más cerca.

Las lesiones de los argentinos en Atlético de Madrid que afecta a la Selección argentina

Además de la lesión de Julián Álvarez, a la Selección Argentina también les llevó preocupación el volante Giuliano Simeone quien también salió en el partido frente a Arsenal por Champions League.

Aunque el susto fue menor, la preocupación se instaló y Diego Simeone aclaró que lo del extremo solo sería el dolor del choque que tuvo con Piero Hincapié y que “salió por la sobrecarga”. Cabe recordar que en la previa a este encuentro, Simeone perdió a Nicolás González por un desgarro.