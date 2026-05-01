Brilló en River y en la Selección argentina, ahora su hijo tiene la posibilidad de representar a Uruguay

El joven futbolista quedó habilitado por residencia y ya aparece en el radar juvenil del fútbol charrúa tras firmar su primer vínculo profesional.

Benjamín Cavenaghi ya tiene la posibilidad reglamentaria de representar a Uruguay . El hijo de Fernando Cavenaghi nació en Argentina , pero tras varios años de residencia quedó habilitado para ser citado por la selección uruguaya. Así, su futuro internacional quedó abierto entre dos tradiciones futboleras de peso.

El defensor ya tuvo antecedentes en juveniles de la Celeste.

La novedad se conoció luego de declaraciones del ex goleador de River , quien detalló que la familia lleva seis años instalada en territorio uruguayo . Ese plazo le permitió al juvenil cumplir las condiciones necesarias para competir a nivel internacional con la camiseta celeste.

Además, el zaguero atraviesa un momento importante en su carrera: recientemente selló su primer contrato profesional y comenzó una nueva etapa lejos del peso que implica el apellido Cavenaghi.

Fernando Cavenaghi reveló que Benjamín ya es seleccionable para Uruguay y remarcó que también dejó de ocupar plaza de extranjero en el torneo local. Se trata de un paso clave para su desarrollo deportivo, ya que amplía sus oportunidades tanto en clubes como en selecciones juveniles.

El defensor acaba de firmar con Deportivo Maldonado, institución en la que buscará continuidad y crecimiento. Según explicó su padre, ese destino también ayuda a que construya su camino con identidad propia, sin comparaciones inmediatas ni favoritismos externos.

No es la primera vez que aparece vinculado a la Celeste. En 2024 fue convocado para integrar la Sub 15 de Uruguay, cuando se desempeñaba en Club Atlético Ituzaingó, de Punta del Este. Esa citación marcó un antecedente concreto dentro de la estructura formativa del seleccionado.

Benja Cavenaghi (2) El juvenil defensor ya había sido citado a la Sub 15 celeste en 2024. @maldosad

Mientras Benjamín da sus primeros pasos, la figura de Fernando permanece vigente en la memoria futbolera. El ex delantero brilló en River, fue goleador en juveniles con Argentina y tuvo participaciones en la Mayor durante el ciclo de Alfio Basile.