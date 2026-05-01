1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Brilló en River y en la Selección argentina, ahora su hijo tiene la posibilidad de representar a Uruguay

El joven futbolista quedó habilitado por residencia y ya aparece en el radar juvenil del fútbol charrúa tras firmar su primer vínculo profesional.

Por
Benjamín Cavenaghi firmó su primer contrato profesional con Deportivo Maldonado.

Benjamín Cavenaghi firmó su primer contrato profesional con Deportivo Maldonado.

  • Benjamín Cavenaghi, de 17 años, ya puede ser convocado por Uruguay.

  • Firmó contrato profesional con Deportivo Maldonado en los últimos días.

  • Fernando Cavenaghi explicó que su hijo dejó de ocupar cupo de extranjero.

  • El defensor ya tuvo antecedentes en juveniles de la Celeste.

Benjamín Cavenaghi ya tiene la posibilidad reglamentaria de representar a Uruguay. El hijo de Fernando Cavenaghi nació en Argentina, pero tras varios años de residencia quedó habilitado para ser citado por la selección uruguaya. Así, su futuro internacional quedó abierto entre dos tradiciones futboleras de peso.

Lautaro Rivero, de flojo papel en River, lucha por el balón con el paraguayo Isidro Pitta.
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Bragantino

La novedad se conoció luego de declaraciones del ex goleador de River, quien detalló que la familia lleva seis años instalada en territorio uruguayo. Ese plazo le permitió al juvenil cumplir las condiciones necesarias para competir a nivel internacional con la camiseta celeste.

Además, el zaguero atraviesa un momento importante en su carrera: recientemente selló su primer contrato profesional y comenzó una nueva etapa lejos del peso que implica el apellido Cavenaghi.

El hijo de Cavenaghi puede jugar para Uruguay

Fernando Cavenaghi reveló que Benjamín ya es seleccionable para Uruguay y remarcó que también dejó de ocupar plaza de extranjero en el torneo local. Se trata de un paso clave para su desarrollo deportivo, ya que amplía sus oportunidades tanto en clubes como en selecciones juveniles.

El defensor acaba de firmar con Deportivo Maldonado, institución en la que buscará continuidad y crecimiento. Según explicó su padre, ese destino también ayuda a que construya su camino con identidad propia, sin comparaciones inmediatas ni favoritismos externos.

No es la primera vez que aparece vinculado a la Celeste. En 2024 fue convocado para integrar la Sub 15 de Uruguay, cuando se desempeñaba en Club Atlético Ituzaingó, de Punta del Este. Esa citación marcó un antecedente concreto dentro de la estructura formativa del seleccionado.

Benja Cavenaghi (2)
El juvenil defensor ya había sido citado a la Sub 15 celeste en 2024.

El juvenil defensor ya había sido citado a la Sub 15 celeste en 2024.

Mientras Benjamín da sus primeros pasos, la figura de Fernando permanece vigente en la memoria futbolera. El ex delantero brilló en River, fue goleador en juveniles con Argentina y tuvo participaciones en la Mayor durante el ciclo de Alfio Basile.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martínez Quarta se redimió del error en el ST, y metió el gol del triunfo.
play

Con un Beltrán gigante, River le ganó sobre la hora a Bragantino en Brasil

River, en medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico.

No es Gallardo: el exitoso DT que le abrió la puerta a volver a River

River jugará desde las 21:30 en San Pablo frente a Bragantino

River visita a Bragantino con la intención de mantenerse como líder del grupo

River Plate vuelver a jugar este jueves por la Copa Sudamericana. 

¿DirecTV o ESPN? Quién transmite a Bragantino - River

El flamante director deportivo tiene 40 años.

River confirmó al español Pablo Longoria como nuevo director deportivo

River buscará el triunfo en su próximo partido.
play

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Aldosivi

Rating Cero

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

La cantante de 44 años fue acusada en California.

Acusaron formalmente a Britney Spears de manejar bajo la influencia de drogas y alcohol

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

últimas noticias

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Hace 12 minutos
El funcionario expuso esta semana en Diputados.

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

Hace 26 minutos
Es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay.

Así es Santa Teresa, el parque natural que tiene Uruguay y es perfecto para visitar en una escapada

Hace 37 minutos
Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

Hace 39 minutos
Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra

Hace 43 minutos