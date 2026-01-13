13 de enero de 2026 Inicio
Selección argentina: lanzan nueva colección indumentaria en homenaje al debut de Lionel Messi en 2006

La marca presentó en el país una colección retro que recupera los modelos usados en el primer Mundial de Lionel Messi, con diseños y materiales originales.

Adidas lanzó a la venta la colección completa de la indumentaria que utilizó la Selección argentina en Alemania 2006 como homenaje por los 20 años que se cumplen del debut de Lionel Messi en los mundiales el 16 de junio de 2006.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
La marca lanzó en Argentina la colección retro Bringback, una cápsula que recupera camisetas y prendas históricas de las selecciones que patrocina, con eje en la participación argentina en aquel Mundial.

La propuesta toma como referencia el debut de Messi en Copas del Mundo y rescata las dos camisetas que utilizó la Selección durante el torneo: la titular y la alternativa, ambas diseñadas bajo el concepto Teamgeist, característico de esa edición.

La línea Bringback AFA 2006 se completa con dos camperas y un pantalón, y reproduce con fidelidad los cortes, colores y materiales originales. El escudo de la AFA mantiene el diseño de la época, con dos estrellas, respetando la estética que vistió al equipo en Alemania.

Las camisetas se ofrecen en versiones con el dorsal “Messi 19”, el número que utilizó el delantero en el certamen, y también sin nombre ni numeración, tal como se comercializaban en tiendas durante el Mundial.

image
