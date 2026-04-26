Liberarán molinetes en la línea B en reclamo por la reincorporación de una empleada despedida Metrodelegados y agrupaciones feministas realizarán una protesta este lunes en la estación Federico Lacroze para pedir por la vuelta de Araceli Pintos, quien había denunciado acoso sexual. La medida de fuerza apunta a revertir una desvinculación considerada ilegal por el gremio. Por + Seguir en







La línea B liberará molitentes en reclamo por una reincorporación. Redes sociales

La Línea B de subtes será el escenario de una protesta este lunes a partir de las 7 con la liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze. La movilización es en reclamo por la reincorporación de Araceli Pintos tras un despido que el gremio considera injusto.

Desde el sindicato denuncian que la concesionaria Emova echó a la mujer luego de que ella expusiera una situación de acoso sexual durante una jornada de trabajo. Según explicaron los Metrodelegados junto a agrupaciones feministas, la joven sufrió la agresión por parte de un oficial de la Policía de la Ciudad.

El dirigente Claudio Dellecarbonara firmó un comunicado que detalla que, tras la denuncia inicial, la empleada padeció constantes maltratos por parte de sus superiores. "Continuaremos peleando por la reincorporación de Araceli y exigiendo que Emova deje de encubrir acosadores y violentos", subrayaron desde la entidad gremial.

En el escrito, Metrodelegados tildó la decisión de la empresa como un hecho "persecutorio, ilegal y discriminatorio" en un contexto de sensibilidad por los reiterados casos de violencia de género. Esta medida de fuerza permitirá que los usuarios viajen gratis durante la mañana del lunes para visibilizar el reclamo sin afectar el bolsillo de los pasajeros.

Tal lo informó la agencia Noticias Argentinas, el conflicto ya llegó a la Justicia con denuncias penales que siguen su curso contra los responsables. Los operarios de la red de subte no descartan profundizar las acciones si la Emova mantiene su postura firme y no reincorpora a la trabajadora.