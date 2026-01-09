9 de enero de 2026 Inicio
Es argentino, brilla en la MLS y está cerca de ser compañero de Messi

El volante atraviesa un gran momento en Estados Unidos. La chance de sumarse a un proyecto ambicioso aparece cada vez más cerca.

Es argentino, brilla en la MLS y está cerca de ser compañero de Messi
  • Un mediocampista argentino se destaca en la MLS y aparece en el radar de un equipo liderado por Lionel Messi.
  • El club de Florida avanzó con gestiones formales y ya existe un entendimiento inicial con su actual institución.
  • Se trata de un volante joven, con formación en el fútbol local y experiencia internacional.
  • Su recorrido reciente incluye una recuperación extensa tras una lesión grave y un regreso sostenido al alto nivel.

Un futbolista argentino que logró consolidarse en la MLS está muy cerca de dar un paso decisivo en su carrera y sumarse a uno de los proyectos más visibles del continente. Inter Miami aceleró en el mercado y avanzó por un mediocampista que viene mostrando regularidad y crecimiento en el fútbol estadounidense.

La búsqueda del club de Florida responde a la necesidad de reforzar la zona central de la cancha con perfiles jóvenes, dinámicos y con lectura de juego. En ese sentido, el nombre de David Ayala ganó fuerza por su presente y por el margen de evolución que todavía ofrece.

El principio de acuerdo alcanzado con Portland Timbers marca un punto importante en la carrera de David Ayala, que podría quedar a un paso de compartir plantel con Lionel Messi.

David Ayala

Quién es David Ayala, el argentino que suena para reforzar al Inter Miami de Messi

David Ayala nació en Berazategui el 26 de julio de 2002 y se desempeña como mediocampista central. Su juego se apoya en un primer pase claro, buen despliegue físico y capacidad para interpretar los tiempos del partido, características que explican el interés de Inter Miami por sumarlo a su estructura.

Formado en Estudiantes de La Plata, donde debutó en Primera División en diciembre de 2019 frente a Argentinos Juniors, el volante dio el salto al exterior en febrero de 2022. Portland Timbers lo incorporó para la MLS y, luego de un período de adaptación, comenzó a ganar terreno en el equipo.

David Ayala

Su etapa en Estados Unidos no estuvo libre de dificultades. En 2023 atravesó una artroscopia y luego sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo marginó durante toda la temporada. El proceso de recuperación fue largo, pero logró volver con continuidad y recuperar protagonismo.

Ese regreso, sumado a su edad y a su recorrido en selecciones juveniles, potenció su perfil. Ayala fue campeón sudamericano con la Sub-15 en 2017 y también integró el plantel Sub-17 que se consagró en 2019. Si la operación se concreta, afrontará el mayor desafío de su carrera en el equipo campeón defensor.

