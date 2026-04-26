El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía señalado por el escándalo de los departamentos en Miami

El ministro de Economía, Luis Caputo, despidió este domingo al funcionario Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura. La medida ocurrió luego de una investigación que reveló la existencia de al menos siete propiedades en Florida y dos sociedades comerciales en Delaware no registradas.
Según informó La Nación, desde el Palacio de Hacienda confirmaron que "fue un despido" y analizan ahora el nombre de su reemplazo.
El exfuncionario controlaba los inmuebles a través de las firmas Genova LLC y Waki LLC, constituidas en los años 2021 y 2025. Estas sociedades de responsabilidad limitada funcionaron como vehículos para la compra y administración de departamentos en el estado de Florida. Los valores de las unidades habitacionales oscilan entre los u$s140.000 y los u$s310.000, de acuerdo con los registros públicos de los Estados Unidos.
Frugoni omitió la declaración de estos activos ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Cinco de las propiedades en cuestión se ubican en el condado de Palm Beach, una zona exclusiva del sur del estado de Florida. La falta de transparencia sobre este patrimonio internacional precipitó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desplazarlo de su estructura.
Hasta este domingo, el contador tenía bajo su órbita las áreas estratégicas de Infraestructura y Transporte dentro del gobierno de Javier Milei. No es la primera vez que su gestión pública recibe cuestionamientos, ya que durante la presidencia de Mauricio Macri estuvo a cargo de la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). En aquel periodo, lideró la construcción de la obra del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires.
La documentación societaria obtenida en el estado de Delaware identifica a Harvard Business Services Inc. como el agente registrador de las firmas de Frugoni. Los informes exhibidos por la prensa lo señalan como el controlante y beneficiario final de estas entidades extranjeras. El cruce de información entre los registros estadounidenses y las declaraciones juradas locales expuso la inconsistencia patrimonial del ahora exsecretario.
El Ministerio de Economía busca dar una señal de rigor ético con esta salida inmediata de uno de sus cuadros jerárquicos, mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanece en su cargo a pesar de sus irregularidades patrimoniales.
La investigación sobre el origen de los fondos para adquirir los departamentos en el exterior continúa su curso bajo el análisis de las autoridades correspondientes. El Gobierno espera designar un sucesor en el área de infraestructura en los próximos días para dar continuidad a la gestión de las obras públicas.