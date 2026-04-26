Franco Colapinto describió el Road Show de Buenos Aires como "uno de los mejores días" de su vida El piloto de F1 le agradeció a sus fans por la exhibición en Palermo de este domingo, la definió como "algo épico" que no olvidará y la actriz celebró el logro de ¿su novio? en comentarios. La decisión del deportista que confirmaría el romance. Por + Seguir en







Franco Colapinto en el Road Show en Palermo.

El piloto de Fórmula 1 agradeció a sus fans por cómo se desarrolló su Road Show en Palermo, lo definió como "de los mejores días" de su vida y afirmó que "fue algo épico" que no olvidará. "Esta fiesta es de todos ustedes, gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial", celebró Franco Colapinto en Instagram tras un largo domingo.

Acompañó la publicación con imágenes de todo el día, tomando mate y carteles de los fans, pero en la primera sostiene la bandera argentina ante el público y sobre su auto humeante. Entre los videos se ve el momento en el que acumula esa cantidad de humo en la pista. "Franco, esta es tu mejor vuelta", se lee pintado sobre un cartón en las manos de una fan entre el público en una de las imágenes.

Entre las fotos destaca un momento emotivo con su abuela antes de la exhibición que lo acercó a 600 mil fanáticos en tan solo una tarde. Su siguiente parada es el Gran Premio de Miami durante el próximo fin de semana.

Embed - Franco Colapinto on Instagram: "DE LOS MEJORES DÍAS DE MI VIDA manejar un f1 en casa fue algo épicooooooooo que no me voy a olvidar nunca!!!! Esta fiesta es de todos ustedes gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!!!!!!! " View this post on Instagram El evento de este domingo rompió récords y tuvo a más de 500 mil personas presentes desde la mañana, quienes realizaron largas filas para poder saludar de cerca al argentino. El evento comenzó cerca de las 9 de la mañana e incluyó actividades con una Fan Zone, contó con la palabra del protagonista y tuvo los shows de Soledad y Luck Ra, además, Pato Sardelli de Airbag tocó el himno con la guitarra.

Colapinto salió con el Louts E20 2012 en una primera vuelta, luego dio una pasada con el Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio y cerró con el Fórmula 1 para hacer delirar al público. Al final se subió a la camioneta oficial y comenzó a saludar a toda la gente presente. "Esto es una locura, gracias a todos", indicó.