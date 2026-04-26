Luis Caputo nombró a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura Asumirá en reemplazo de Carlos Frugoni, quien acaba de ser despedido del Gobierno por el escándalo de sus bienes no declarados en Estados Unidos. A su vez, Mariano Plencovich ocupará el cargo de secretario de Transporte. Por + Seguir en







El ministro Caputo reestructuró su gabinete.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reestructuró su gabinete con el nombramiento de dos nuevos secretarios. Fernando Herrmann y Mariano Plencovich asumirán funciones clave en la cartera económica. Ambos dirigentes ocuparán los espacios vacantes tras la salida definitiva de Carlos Frugoni.

Herrmann tomará las riendas como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura. El hasta ayer secretario de Transporte tendrá la responsabilidad de gestionar los proyectos de obra pública y coordinar las políticas de inversión estatal. Su llegada busca oxigenar un sector vital para la administración central.

Por su parte, Plencovich asumirá al frente de la Secretaría de Transporte, el cargo que dejó Herrmann. Su misión principal será la regulación y el control de los servicios de movilidad terrestre, aérea y marítima en todo el territorio nacional. El nuevo titular enfrentará el desafío de administrar las tarifas y los subsidios del sector.

El patrimonio oculto de Frugoni desató un escándalo en el Gobierno La renuncia del exfuncionario ocurrió este sábado tras la revelación periodística sobre sus bienes no declarados en Estados Unidos.

Frugoni ocultó al fisco argentino al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales. Esta grave irregularidad precipitó su alejamiento inmediato del Palacio de Hacienda.