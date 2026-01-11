La historia del delantero que tiene un solo ojo y goleó a Messi en una final Un atacante africano transformó una limitación física en impulso competitivo y se convirtió en protagonista inesperado de una definición internacional frente al mejor del mundo. Por + Seguir en







Minoungou se transformó en símbolo de superación tras perder la visión de su ojo izquierdo y mantenerse en la élite.

Perdió la visión de un ojo en 2023 por una infección que obligó a una cirugía de urgencia.

Con 23 años, fue figura de Burkina Faso en la Copa Africana y marcó un gol decisivo en tiempo agregado.

Se consagró campeón de la Leagues Cup con Seattle Sounders ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Su historia combina resiliencia personal, respaldo institucional y rendimiento en la élite. Georgi Minoungou es un delantero que tiene un solo ojo y goleó al mismísimo Lionel Messi en una final. Se trata de un extremo africano que convirtió una adversidad médica en motor deportivo y alcanzó notoriedad internacional con un título inesperado.

Su camino a la gloria deportiva no fue lineal ni sencillo. Nacido en Burkina Faso, atravesó el fútbol europeo de ascenso antes de llegar a Estados Unidos, donde una grave infección ocular amenazó con frenar definitivamente su carrera profesional.

Lejos de abandonar, encontró en la rehabilitación y en el acompañamiento de su entorno la plataforma para volver a competir, consolidarse en su club y ganarse un lugar en su selección nacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por G E O R G I _ M I N O U N G O U (@georgiinho11) Quién es Georgi Minoungou, el goleador tuerto que goleó a Messi en una final Georgi Minoungou tiene 23 años, juega como extremo y es una de las revelaciones del fútbol africano. En 2023, cuando estaba a punto de firmar su primer contrato profesional con Seattle Sounders, una infección severa en el ojo izquierdo derivó en una operación que le salvó el órgano, pero no la visión.

Lejos de retroceder, el club estadounidense sostuvo su recuperación y lo integró progresivamente al plantel. Un año después, no solo regresó a las canchas, sino que fue parte del equipo que conquistó la Leagues Cup, con una victoria 3-0 ante el Inter Miami de Lionel Messi en la final, ingresando desde el banco y siendo parte del golpe deportivo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por InGame (@ingame.agency) En paralelo, Minoungou se consolidó en la selección de Burkina Faso durante la Copa Africana, donde disputó todos los partidos y marcó un gol clave en el minuto 95 que aseguró el pase a octavos de final. Su desafío era seguir avanzando en el torneo continental, pero su equipo cayó por 3 a 0 contra Costa de Marfil.