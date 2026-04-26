26 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Se adelantó el invierno: el lunes arranca con temperaturas bajo cero en sensación térmica

La semana empieza con frío en AMBA y se esperan mínimas de 5 grados, cielo nublado y temperaturas que no pasarán de los 17 grados según el SMN.

Por
Mínimas de 5° y un lunes polar en AMBA.

Mínimas de 5° y un lunes polar en AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecerá este lunes con temperaturas que irán de los 5 a los 17 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El arranque será especialmente helado, con mínimas que obligan a sacar del placard bufandas, camperas y todo lo que ayude a enfrentar la primera mañana de la semana donde se esperan temperaturas bajo cero en sensación térmica.

El Gobierno despidió a más de 140 empleados. 
Te puede interesar:

Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: exigen la reincorporación de 140 trabajadores

A lo largo de la primera jornada de la semana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y, aunque el frío dominará el ambiente, no se esperan extremos polares. El organismo anticipa que en los próximos días habrá un leve repunte en las marcas térmicas, con mañanas frescas y tardes algo más templadas.

Para esta semana donde se despide abril se espera que sea típicamente otoñal, estable y sin fenómenos climáticos extremos como lluvias y granizo, aunque será ventosa. Eso sí, el consejo es claro: no subestimar el abrigo, porque el frío ya empezó a hacerse sentir en la ciudad y en zonas cercanas.

Por ejemplo, a unos 300 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires ,más precisamente en San Clemente del Tuyú amanecieron escarchados y con caída de granizo, acompañada por tormentas fuertes, viento y descenso de temperatura.

Embed

A su vez desde el observatorio climático destacaron que en AMBA las ráfagas podría llegar a superar los 70 kilómetros por hora en la tarde de este domingo y que en ciudades como Viedma, la capital rionegrina, podrían incluso alcanzar los 115. Asimismo, se mantendrá el alerta en el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires se mantendrá hasta este lunes, afectando a localidades como General Alvear, Lobos, Cañuelas, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y toda la Costa Atlántica.

El martes seguirá fresco en CABA y se esperan temperaturas entre los 9 y los 18 grados, mientras que en la costa el arranque será aún más frío, con mínimas de 7. El SMN adelantó que recién desde el miércoles comenzará un leve repunte: en la Capital las marcas oscilarán entre los 14 y los 21 grados, sin alertas en el horizonte. El resto de la semana se perfila con un clima más templado y estable, típico de otoño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Servicio Meteorológico Nacional había anunciado un paro nacional para este viernes.

El Gobierno advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional es un "servicio esencial" y no puede hacer huelga

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei.

Sturzenegger justificó los despidos en el SMN: "Esos sueldos son dinero que pagan otras familias"

Las ráfagas en gran parte del país pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

El otoño pisa fuerte: se desploma la temperatura y hay alerta naranja por vientos de hasta 100 km/h

play

Feroz temporal en Río Tercero: las impactantes imágenes de la caída de granizo

Se esperan chaparrones durante el transcurso del domingo. 

Colapinto Road Show: cómo estará el clima este domingo en CABA

Se esperan chaparrones para el domingo y el lunes será el día más frío de la semana. 

Lluvias y un drástico cambio de la temperatura en Buenos Aires: cuál será el día más frío

Rating Cero

Adolfo Aristarain.

Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

La confesión de Maglietti sobre sus comienzos en los medios: Elegí el mal menor. 

Alejandra Maglietti reveló la insólita reacción de su abuela tras su desnudo en una revista erótica

María Susini y Facundo Arana.

María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

Su participación en la serie fue breve pero importante.

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en El Chavo del 8: tiene 68 años

Brian Sarmiento fue señalado por un gesto inadmisible en la casa.

Brian Sarmiento en el ojo de Gran Hermano: lo acusan de escupir la comida de sus compañeros

últimas noticias

Franco Colapinto en el Road Show en Palermo.

Colapinto describió el Road Show de Buenos Aires como "uno de los mejores días" de su vida

Hace 5 minutos
play

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía señalado por el escándalo de los departamentos en Miami

Hace 55 minutos
Así quedó el auto de Alpine.

Colapinto prendió fuego el monoplaza de Alpine en el cierre de su exhibición en Buenos Aires

Hace 1 hora
La CGT movilizará el 30 de abril por el Día del trabajador y en contra de la reforma laboral. 

La CGT confirmó que realizarán una marcha masiva el 30 de abril contra el ajuste de Javier Milei

Hace 1 hora
Un chico de 14 años escribió una amenaza en redes y terminó detenido.

Morón: un adolescente de 14 años amenazó a la directora de su colegio y terminó procesado

Hace 1 hora