Se adelantó el invierno: el lunes arranca con temperaturas bajo cero en sensación térmica La semana empieza con frío en AMBA y se esperan mínimas de 5 grados, cielo nublado y temperaturas que no pasarán de los 17 grados según el SMN. Por + Seguir en







Mínimas de 5° y un lunes polar en AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecerá este lunes con temperaturas que irán de los 5 a los 17 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El arranque será especialmente helado, con mínimas que obligan a sacar del placard bufandas, camperas y todo lo que ayude a enfrentar la primera mañana de la semana donde se esperan temperaturas bajo cero en sensación térmica.

A lo largo de la primera jornada de la semana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y, aunque el frío dominará el ambiente, no se esperan extremos polares. El organismo anticipa que en los próximos días habrá un leve repunte en las marcas térmicas, con mañanas frescas y tardes algo más templadas.

Para esta semana donde se despide abril se espera que sea típicamente otoñal, estable y sin fenómenos climáticos extremos como lluvias y granizo, aunque será ventosa. Eso sí, el consejo es claro: no subestimar el abrigo, porque el frío ya empezó a hacerse sentir en la ciudad y en zonas cercanas.

Por ejemplo, a unos 300 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires ,más precisamente en San Clemente del Tuyú amanecieron escarchados y con caída de granizo, acompañada por tormentas fuertes, viento y descenso de temperatura.

Embed 26/4, 15:30 h. Granizo en San Clemente ahora. pic.twitter.com/wtLmBo6wEf — Edugoros. Mar del Tuyú Met (@edugoros) April 26, 2026 A su vez desde el observatorio climático destacaron que en AMBA las ráfagas podría llegar a superar los 70 kilómetros por hora en la tarde de este domingo y que en ciudades como Viedma, la capital rionegrina, podrían incluso alcanzar los 115. Asimismo, se mantendrá el alerta en el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires se mantendrá hasta este lunes, afectando a localidades como General Alvear, Lobos, Cañuelas, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y toda la Costa Atlántica.

El martes seguirá fresco en CABA y se esperan temperaturas entre los 9 y los 18 grados, mientras que en la costa el arranque será aún más frío, con mínimas de 7. El SMN adelantó que recién desde el miércoles comenzará un leve repunte: en la Capital las marcas oscilarán entre los 14 y los 21 grados, sin alertas en el horizonte. El resto de la semana se perfila con un clima más templado y estable, típico de otoño.