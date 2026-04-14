15 de abril de 2026 Inicio
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Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Barcelona de Ecuador

El Xeneize venció al equipo ecuatoriano en su segundo partido en la Copa Libertadores y ahora se preparará para su siguiente compromiso.

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El próximo encuentro de Boca será el Superclásico contra River, que este miércoles a las 21:30 recibirá a Carabobo por la segunda jornada del grupo H de la Copa Sudamericana. El cruce, que será especial ya que se trata del partido más importante del fútbol argentino, se jugará el domingo a las 17 en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026.

El último encuentro entre el Xeneize y el Millonario se produjo el 8 de noviembre de 2025 en la Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de La Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Con aquel triunfo, el equipo de Claudio Úbeda también se había clasificado a la Copa Libertadores.

Boca marcha en la cuarta posición de la Zona A del torneo con 21 puntos y en caso de derrotar a River, podría quedar a uno de Vélez, el puntero, aunque deberían combinarse una serie de otros resultados.

Todo confirmado para el Superclásico: Darío Herrera será el árbitro

El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.

El neuquino de 41 años dirigirá por séptima oportunidad el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

En cuanto al historial del juez en los Superclásicos, Boca obtuvo tres victorias, River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce que dirigió Herrera fue con polémica: cobró un penal de Agustín Sández sobre Pablo Solari a un minuto del final. Miguel Borja lo cambió por gol y el encuentro terminó en una batalla campal donde hubo tres expulsado por lado.

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