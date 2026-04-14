Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Barcelona de Ecuador El Xeneize venció al equipo ecuatoriano en su segundo partido en la Copa Libertadores y ahora se preparará para su siguiente compromiso. Por + Seguir en







Boca ya se prepara para su siguiente partido.

Boca le ganó 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores, por lo que sumó otros tres puntos y acumula seis en el torneo continental. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de Boca será el Superclásico contra River, que este miércoles a las 21:30 recibirá a Carabobo por la segunda jornada del grupo H de la Copa Sudamericana. El cruce, que será especial ya que se trata del partido más importante del fútbol argentino, se jugará el domingo a las 17 en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026.

El último encuentro entre el Xeneize y el Millonario se produjo el 8 de noviembre de 2025 en la Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de La Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Con aquel triunfo, el equipo de Claudio Úbeda también se había clasificado a la Copa Libertadores.

Boca marcha en la cuarta posición de la Zona A del torneo con 21 puntos y en caso de derrotar a River, podría quedar a uno de Vélez, el puntero, aunque deberían combinarse una serie de otros resultados.

Todo confirmado para el Superclásico: Darío Herrera será el árbitro El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.