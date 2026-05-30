30 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: renunció el abogado defensor de Claudio Barrelier

A una semana de la desaparición de la menor, el único acusado se quedó sin representante legal. La Justicia aceptó como querellante al padre de la adolescente mientras investiga a la madre y su entorno.

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Claudio Barrelier es el único sospechoso por la desaparición de la menor.

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La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

Una de las últimas novedades del caso es que Jorge Sánchez del Bianco renunció como abogado defensor de Barrelier. Según contó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N que fue "una renuncia, que nosotros ya habíamos preguntado, y el abogado había negado que fuera a renunciar aún tomando conocimiento de que Agostina hubiera entrado a la casa de Barrelier".

"Hay diferencias técnicas, en lo que se entiende que puede configurar la estrategia de defensa. Barrelier nunca le contó la verdad a su abogado y va mintiendo así como va mintiendo en la investigación", aseguró Gabriele.

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Además explicó que la Justicia aceptó como querellante a la defensa del papá de Agostina, Gabriel Vega, pero no aceptó como querellante a la defensa de Melisa Heredia, mamá de la menor: "Eso nos lleva a pensar que están investigando a la madre de Agostina".

"Un abogado no puede defender a una persona si le miente, ahí están las diferencias técnicas", aclaró Gabriele tras una breve charla que matuvo con Jorge Sánchez del Bianco.

Durante la jornada del viernes, la Justicia levantó el secreto de sumario y demoró a tres mujeres que estaban en la casa de Claudio Barrelier, de las cuales no trascendió identidad. Además el imputado amplió su declaración y reconoció que Agostina es la nena que aparece en el video e ingresa junto a él al domicilio de barrio Cofico.

La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

La mamá de Agostina Vega, Melisa Heredia, fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la ciudad de Córdoba, luego de sufrir un cuadro de deshidratación durante las primeras horas de la tarde del sábado, en el marco del séptimo día de búsqueda de su hija.

"La trasladaron porque tenía un cuadro de deshidratación y no podían tratarla en el domicilio. Ahora nos van a decir en el hospital la causa, pero ella es celíaca. La van a evaluar", explicó su padre, Miguel, en diálogo con los medios.

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"Esto es producto del estrés, además mi hija come poco", indicó el hombre ante la consulta del periodista de C5N Bernardo Magnago, quien aseguró que "la familia decidió aislarse, no ver televisión ni responder mensajes de redes sociales".

El inconveniente que presentó Heredia se suma al acontecido el viernes a la tarde, cuando luego de la marcha que se realizó en la capital cordobesa, en un clima de extrema tensión y dolor, sufrió una descompensación.

"Estoy desesperada. Por favor, necesito que aparezca", aseguró la mamá de la menor, que fue vista por última vez el sábado 23 por la noche.

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