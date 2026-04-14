Todo confirmado para el Superclásico: quién será el árbitro La Liga Profesional dio a conocer las autoridades para la fecha 15 del Torneo Apertura, donde River y Boca jugarán un partido clave en el Monumental. Por + Seguir en







River y Boca volverán a jugar en el Monumental.

El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.

El neuquino de 41 años dirigirá por séptima oportunidad el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

Darío Herrera árbitro El neuquino de 41 años dirigirá su séptimo Superclásico. En cuanto al historial del juez en los Superclásicos, Boca obtuvo tres victorias, River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce que dirigió Herrera fue con polémica: cobró un penal de Agustín Sández sobre Pablo Solari a un minuto del final. Miguel Borja lo cambió por gol y el encuentro terminó en una batalla campal donde hubo tres expulsado por lado.

Herrera no para de recibir buenas noticias, en un 2026 donde levantó el nivel y se convirtió en uno de los mejores árbitros en la actualidad. En los últimos días fue confirmado como uno de los representantes argentinos que estarán en el Mundial 2026.

Así estará conformado el cuerpo arbitral del Superclásico Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib Superclásico: cuándo y a qué hora se pondrán a la venta las entradas Socios: desde el martes 14 de abril a las 10.

desde el martes 14 de abril a las 10. Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el martes 14 de abril a las 17.

desde el martes 14 de abril a las 17. No socios: en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma.

en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma. Vitalicios: desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17. En cuanto a este último grupo, señalaron que el procedimiento será el mismo que viene sucediendo en los últimos partidos: deben ingresar a RiverID y allí seleccionar una platea en San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas (en este último caso, sujeto a disponibilidad de ubicaciones).