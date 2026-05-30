30 de mayo de 2026 Inicio
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Un entrenador argentino de tenis abandonó a su jugador luego de la derrota en Roland Garros y estalló la polémica: quién es

Roland Garros fue el escenario de una atípica y tensa situación entre un tenista español y un entrenador argentino.

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El fuerte cruce entre Mariano Puerta y Alejandro Dvidovich Fokina en Roland Garros.

El fuerte cruce entre Mariano Puerta y Alejandro Dvidovich Fokina en Roland Garros.

  • En su época como jugador fue número 9 del mundo y finalista de Roland Garros.
  • Desde finales del año pasado estaba entrenando al español Alejandro Davidovich Fokina.
  • La noticia salió a la luz luego de la derrota en segunda ronda.
  • Ambos dieron su versión de la historia.

El pasado 27 de mayo Alejandro Davidovich Fokina quedó eliminado en segunda ronda de Roland Garros a manos del argentino Thiago Tirante. Fue una derrota prematura para el español que llegó al certamen como el preclasificado número 21. Sin embargo, el foco no estuvo en lo sucedido en el partido sino en la conferencia que dio el tenista tras terminar. Aquí apuntó directamente contra su entrenador hasta ese momento, el argentino Mariano Puerta.

El tenista que emocionó a todos Roland Garros.
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"Me escribió un mensaje muy largo el domingo, después del primer partido contra Dzumhur, para decirme que no quería continuar. No dijo nada al resto del equipo y tomó un vuelo a Miami. Después escuché que ya se lo había hecho a un par de jugadores antes. Parece que esto para él es algo normal”, manifestó con sorpresa el tenista.

Davidovch Fokina
El español Alejandro Davidovich Fokina durante un partido

El español Alejandro Davidovich Fokina durante un partido

El descargo continuó y fue aún más duro. "Nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él. Fue él quien decidió no continuar, al menos hasta el final del torneo. No es mi problema, es adulto para tomar sus decisiones. Nunca nos hemos enfadado, todo estaba normal. Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Ya nada me sorprende", sentenció el español.

El entrenador argentino no se quedó callado y contó su parte de la historia. En primer lugar explicó: "Llegué a París con el tanque de paciencia al límite. Todo el equipo lo sabía. Después de seis meses con él, la realidad es que Alex seguía sin mostrar mejoras en un área donde todo el equipo, de manera unánime, le habíamos pedido que empezara a trabajar. Me refiero al departamento mental y emocional".

Quien es el entrenador de tenis argentino que se cruzó con su jugador tras Roland Garros

Mariano Puerta, hoy de 47 años, alcanzó el noveno escalón del ranking ATP en 2005 y conquistó tres títulos durante su carrera. Su mayor logro deportivo fue la final de Roland Garros de aquel año, donde cayó ante Rafael Nadal. Comenzó su camino como entrenador en 2021 con el chileno Cristián Garín. Luego, en diciembre de 2023 pasó a formar parte del equipo del estadounidense Brandon Nakashima. Su vínculo con Alejandro Davidovich Fokina arrancó a finales del año pasado y duró hasta su participación en Roland Garros.

Tras las palabras del español post derrota, el argentino explicó su versión de los hechos. "Alex es un jugador muy intenso, muy emocional. Muchas veces puede tener reacciones un poco fuera de lugar, quizá rozando la falta de respeto. En un momento del partido contra Dzumhur intenté animarlo para que no perdiera el foco, Alex se dio vuelta con una cara que parecía que me iba a asesinar. Me dijo: ‘¿Es que no ves que estoy cansado y no me puedo mover? ¡No me vuelvas a decir nada más!", manifestó.

Mariano Puerta
Mariano Puerta desde la tribuna de Roland Garros

Mariano Puerta desde la tribuna de Roland Garros

Esa fue la gota que rebalsó el vaso para Puerta y a partir de ahí tomó la decisión de dar un paso al costado. Esa misma noche le envió a Davidovich un extenso mensaje en el que le explicó los motivos de su decisión de alejarse y le expresó una preocupación por su carrera y su bienestar emocional. También mencionó que en ese mismo texto le pidió al jugador conversar cara a cara.

Para finalizar, contradijo los dichos del español con respecto al "abandono" y aclaró: Mme llama una persona de su equipo y me dice: 'Alex me manda decirte que te ocupes de tu billete de avión, que lo busques tú mismo y te lo pagues. Te puedes ir a Miami'. Me quedé congelado. Dos horas después reaccioné, lo bloqueé del teléfono, bloqueé también a la esposa, me armé la maleta y me fui. Por cierto, ese mismo mensaje que le mandé a él, minutos después también se lo envié a todos los integrantes del equipo, para que supieran lo que yo le había mandado a Alex. Tengo la respuesta de cada uno de ellos: todos me felicitaron”.

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