Dieron a conocer el audio del VAR sobre el polémico penal para Boca ante Independiente: qué cobró Merlos

Luego de las críticas hacia el arbitraje, la AFA publicó la conversación que terminó con la falta dentro del área y terminó con el 1 a 1 en La Bombonera.

En primera instancia, el árbrito aseguró que era "todo pelota", pero terminó cobrando penal a instancia del VAR

La 14° fecha del Torneo Apertura dejó una gran polémica en el empate de Boca e Independiente en La Bombonera por el penal que el árbitro cobró para el local. Y ahora se dio a conocer el audio del VAR luego del chequeo de la jugada y la sanción de la pena máxima.

¿De quién se trata? El jugador que pasó de Boca y San Lorenzo a trabajar en un rubro distinto

La jugada se dio sobre el final de la primera etapa luego de que el árbitro Andrés Merlos, a instancias el VAR (Lucas Novelli), cobrara la pena máxima dentro del área del Rojo por infracción de Sebastián Valdéz a Alan Velasco . Milton Giménez lo cambió por gol y el banco de suplentes de Independiente explotó: el entrenador visitante, Gustavo Quinteros, fue expulsado antes de marcharse al vestuario.

En la jugada rápida se escucha que Merlos, seguro, le comunica a Lucas Novelli, que no vio falta: “Para mí, todo pelota, todo pelota” . Sin embargo, desde la cabina, Novelli y su asistente Mariano Ascenzi, comienzan a revisar la jugada desde distintos ángulos, lo que hace que llamen al juez del encuentro a ver la jugada en la pantalla.

“El que toca primero el balón es el jugador de Boca”, indicó el VAR, que pidió distintas cámaras para evaluar la acción. Luego, con la jugada en cámara lenta, agregó que el futbolista del equipo visitante “pone el pie para bloquear” tras la intervención inicial del atacante.

Cuando Merlos se acerca a ver la jugada, la conversación se define rápidamente: “Y lo toca. Llega primero el de Boca y después le pega, es clarísimo el penal. Para mí es penal sin amonestación. Voy con penal”.

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Cuándo vuelve a jugar Boca: Copa Libertadores y Superclásico en la mira

Boca e Independiente empataron 1-1 en La Bombonera, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura, en un clásico caliente y con polémica. La agenda apretada del Xeneize no le da tiempo para asimilar el empate y ya debe pensar en su próximo rival.

El próximo encuentro de Boca será el martes 14 contra Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores de América, en el regreso de Darío Pipa Benedetto a la cancha del Xeneize.

La intensa seguidilla de partidos continuará el domingo 19 en el Estadio Más Monumental, donde enfrentará a River en una nueva edición del Súper. El partido más importante del semestre del Xeneize se disputará en Núñez desde las 17.