Indignante: un policía agredió a una mujer embarazada y quedó grabado en video Las imágenes del operativo policial se viralizó en redes sociales y se observa cómo un oficial junto a un perro agarran a la joven del brazo y la lanzan al piso. En cuestión de segundos, su pareja reaccionó y comenzó a pegarle a los uniformados. Por Agregar C5N en









Al menos cinco agentes de policía intentaron arrestar a una pareja.

En redes sociales se comenzó a viralizar un video grabado en Países Bajos, donde un agente de policía agrede de forma violenta a una mujer embarazada: la toma de uno de sus brazos con fuerza y la empuja al suelo. La joven cae de espaldas y en medio del caos, el hombre que la acompañaba reacciona y comienza a pelear con los oficiales.

El clip dura tan solo algunos segundos y se puede observar como un hombre y una mujer son rodeados por uniformados en el pasillo de un hospital en Países Bajos. El hombre aparentemente tiene los brazos detrás de la cabeza y los agentes están intentando que coopere.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RamAbdu/status/2060650238210105647&partner=&hide_thread=false Outrage in the Netherlands after footage appeared to show a police officer forcefully throwing a pregnant woman to the ground during an arrest, raising questions about the use of force. pic.twitter.com/S0e8BNnlnQ — Ramy Abdu| (@RamAbdu) May 30, 2026

Según por lo que se interpreta en el video, uno de los policías se acerca para correr a la mujer y le dice algo, a lo que desde atrás aparece otro policía, sosteniendo un perro de una correa, y la toma del brazo de muy mala manera. En cuestión de segundos, la corre del lugar y la tira al piso.

En ese momento, el hombre que la acompañaba reaccionó también de manera violenta y se tiró sobre el agente que llevaba al perro y comenzaron a pegarse. Los otros policías que presenciaron la escena también intervinieron para neutralizarlo.

En redes este video generó indignación por el trato de los oficiales y reavivó el debate del uso de la fuerza. Según la información que compartieron algunos medios locales, los agentes de policía actuaban ante un arresto pero se desconoce el motivo y que ocurrió después con la pareja.